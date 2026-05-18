5月も後半戦。ゴールデンウイークも終わり、ここからいよいよ仕事や学業に本腰を入れようという人も多いことでしょう。その一方でこの時期、気をつけたいのが5月病。たまには少し息を抜いてゆったりと、美味しいものなど味わってみてもいいかもしれませんね。

2026年5月の新商品5選まとめ(5月19日〜5月25日)

ファミリーマート2026年5月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。スパイシーで旨辛な味わいのキーマカレー、台湾まぜそばの名店監修の冷しまぜうどん、チーズソースで味わう韓国風旨辛チキン、お手頃価格で食べられる棒タイプのフライドチキン、初摘みペパーミントを使用したさわやかな香りのチョコミントアイスなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「スパイス香る！旨辛キーマカレー」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

スパイスの香りが際立つキーマカレー。肉やトマトの旨みにオニオンソテーの甘みとスパイスをきかせた旨辛な味わいに仕立てています。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「麺屋こころ監修 冷し台湾風まぜうどん」(550円)

価格 : 550円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「麺屋こころ」監修の冷し台湾風まぜうどん。コシと弾力のあるうどんに、魚粉の香りが引き立つ特製ダレの組み合わせ。具材として肉そぼろ、きざみ海苔、揚げ玉、きゅうり、にんにくなどをトッピングしています。

「チーズソースで食べる韓国風旨辛チキン」(450円)

価格 : 450円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ペンネ入りの韓国風チキン。コチュジャンや豆板醤で旨辛に仕上げた鶏肉と野菜を、チーズソースに絡めて食べる仕立てです。

「ころチキ棒」(180円)

価格 : 180円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

※茨城県では取り扱いがありません。

一口サイズで食べやすい棒タイプのフライドチキン。お手頃価格で小腹満たしにもドライブのお供にもオススメです。なお、茨城県では取り扱いがありません。

［数量限定］

「ロッテ ワッフルコーン チョコミント」(368円)

「ロッテ ワッフルコーン チョコミント」(368円)

価格 : 368円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

初摘みペパーミントを使用した、雑味が少なくさわやかな香りのチョコミントアイス。ミントアイスにチョコチップとチョコソースをあわせました。コーンには、チョコミントアイスと相性の良いココアシュガーコーンを使用しています。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

5月19日発売の新商品は、旨みと甘み、スパイシーな香りを同時に味わえる「スパイス香る！旨辛キーマカレー」、コシと弾力のあるうどんが楽しめる、台湾まぜそばの名店監修の「麺屋こころ監修 冷し台湾風まぜうどん」、旨辛に仕上げた鶏肉と野菜をチーズソースで味わうチルド惣菜「チーズソースで食べる韓国風旨辛チキン」など、旨みが際立つメニューが登場。

また、一口サイズで食べやすい棒タイプのフライドチキン「ころチキ棒」や、暑さが厳しい日に体の内側からクールダウンしてくれる「ロッテ ワッフルコーン チョコミント」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用