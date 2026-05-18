【2026年5月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、メロンソースを包んだ大福やティラミス風味のミルクレープなど、スイーツ好き必見の商品が目白押しです!

2026年5月の新商品5品まとめ(5月19日～5月25日)

「7プレミアム 生チョコミントバー」(267円)

価格 : 267円

販売地域 : 全国

生チョコソース、チョコチップ、チョココーティングと、チョコを存分に楽しめる、チョコ好きのためのチョコミントアイスバーです。

「7プレミアム 抹茶スフレ 4個入」(300円)

「7プレミアム 抹茶スフレ 4個入」(300円)

価格 : 300円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

抹茶風味のスフレ生地とくちどけなめらかな抹茶クリームが楽しめるスイーツ4個入です。

「みるく大福 富良野メロンソース入り」(162円)

価格 : 162円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

富良野メロンを使用したメロンソースと、さっぱりとした味わいのミルクホイップを、柔らかいもちで包みました。

※5月20日以降順次発売

「ひとくち ごまだれ団子」(172円)

価格 : 172円

販売地域 : 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

もっちりとしたコシのある団子生地に、香ばしい黒ごまだれを入れた一口サイズのお団子です。

※5月20日以降順次発売

「7プレミアム コク深いミルクレープ ティラミス」(378円)

「7プレミアム コク深いミルクレープ ティラミス」(378円)

価格 : 378円

販売地域 : 北海道、東北、関東、新潟県、山梨県

チーズクリームとコーヒークレープ生地でティラミスの味わいをイメージしたミルクレープです。

※5月21日以降順次発売

まとめ

「7プレミアム 生チョコミントバー」は、チョコミント好きにはたまらない一品。「7プレミアム コク深いミルクレープ ティラミス」は、ティラミスとミルクレープの味わいを同時に楽しめます。

和菓子好きには、黒ごまだれを包んだ「ひとくち ごまだれ団子」がおすすめ。富良野由来のメロンソースとミルクホイップを使用した「みるく大福 富良野メロンソース入り」は、和洋折衷の新感覚な商品となっているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用