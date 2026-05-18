【2026年5月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、メロンソースを包んだ大福やティラミス風味のミルクレープなど、スイーツ好き必見の商品が目白押しです!

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2026年5月の新商品5品まとめ(5月19日～5月25日)

「7プレミアム 生チョコミントバー」(267円)

  • 「7プレミアム 生チョコミントバー」(267円)

    「7プレミアム 生チョコミントバー」(267円)

価格 : 267円
販売地域 : 全国

生チョコソース、チョコチップ、チョココーティングと、チョコを存分に楽しめる、チョコ好きのためのチョコミントアイスバーです。

「7プレミアム 抹茶スフレ 4個入」(300円)

  • 「7プレミアム 抹茶スフレ 4個入」(300円)

    「7プレミアム 抹茶スフレ 4個入」(300円)

価格 : 300円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

抹茶風味のスフレ生地とくちどけなめらかな抹茶クリームが楽しめるスイーツ4個入です。

「みるく大福 富良野メロンソース入り」(162円)

  • 「みるく大福 富良野メロンソース入り」(162円)

    「みるく大福 富良野メロンソース入り」(162円)

価格 : 162円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

富良野メロンを使用したメロンソースと、さっぱりとした味わいのミルクホイップを、柔らかいもちで包みました。
※5月20日以降順次発売

「ひとくち ごまだれ団子」(172円)

  • 「ひとくち ごまだれ団子」(172円)

    「ひとくち ごまだれ団子」(172円)

価格 : 172円
販売地域 : 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

もっちりとしたコシのある団子生地に、香ばしい黒ごまだれを入れた一口サイズのお団子です。
※5月20日以降順次発売

「7プレミアム コク深いミルクレープ ティラミス」(378円)

  • 「7プレミアム コク深いミルクレープ ティラミス」(378円)

    「7プレミアム コク深いミルクレープ ティラミス」(378円)

価格 : 378円
販売地域 : 北海道、東北、関東、新潟県、山梨県

チーズクリームとコーヒークレープ生地でティラミスの味わいをイメージしたミルクレープです。
※5月21日以降順次発売

まとめ

「7プレミアム 生チョコミントバー」は、チョコミント好きにはたまらない一品。「7プレミアム コク深いミルクレープ ティラミス」は、ティラミスとミルクレープの味わいを同時に楽しめます。

和菓子好きには、黒ごまだれを包んだ「ひとくち ごまだれ団子」がおすすめ。富良野由来のメロンソースとミルクホイップを使用した「みるく大福 富良野メロンソース入り」は、和洋折衷の新感覚な商品となっているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

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いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

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