【2026年5月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、厚切り牛タたんを具材に使用したおむすびや、濃厚豚骨だれで味付けした焼ラーメンなど、さまざまな商品が発売されています。

2026年5月の新商品5品まとめ(5月19日〜5月25日)

「半熟煮玉子めしと油淋鶏」(753円)

価格 : 753円

販売地域 : 東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、静岡県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州

豚骨醤油で味付けした御飯に半熟煮玉子と刻み海苔をのせ、おかずに油淋鶏を合わせたボリューム感のあるお弁当です。

「新潟県産コシヒカリおむすび 厚切り牛たん」(321円)

価格 : 321円

販売地域 : 関東、山梨県、北陸、東海

香ばしく焼き上げた厚切りの牛たんを中具にしたおむすびです。

「濃厚豚骨焼ラーメン」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

濃厚な豚骨だれに黒マー油(焦がしにんにく油)を効かせた、コクと旨味のある豚骨焼ラーメンです。

※5月20日以降順次発売

「1/2分の野菜 トマトソースグラタン」(496円)

価格 : 496円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

複数の野菜をじっくり煮込んだ野菜の旨みが感じられるトマトソースに、キャベツ、人参、玉ねぎ、コーンを盛付けたグラタンです。

※5月20日以降順次発売

「ナスと九条ねぎとベーコンのバター醤油パスタ」(626円)

価格 : 626円

販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

ナス、九条ねぎ、ベーコン、刻み海苔、バターを盛り付けた、バター醤油味の和風パスタです。

※5月20日以降順次発売

まとめ

「半熟煮玉子めしと油淋鶏」や「濃厚豚骨焼ラーメン」は、ガツンとした味わいを楽しめる満足感たっぷりなメニュー。厚切り牛たんを具材に使用した「新潟県産コシヒカリおむすび 厚切り牛たん」は、一口食べた瞬間、牛たんの旨みが口いっぱいに広がります。

また、野菜を存分に盛り付けた「1/2分の野菜 トマトソースグラタン」や、ナスと九条ネギの相性が抜群な「ナスと九条ねぎとベーコンのバター醤油パスタ」など、洋風メニューも幅広いラインナップとなっているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用