味の素AGFは10月31日から、「ちょっと贅沢な珈琲店」の試飲体験イベント「AGF珈琲を、こころに。ちょっと贅沢な珈琲店の世界 Navigated by TAKAO OSAWA」を、渋谷キャスト スペース(東京都渋谷区)で開催する。

ちょっと贅沢な珈琲店

五感で味わう一杯

同イベントでは、気持ちが落ち着く音楽や､テーブルに映し出される光やゆらめきなどの演出に包まれながら、同商品の世界観を五感で愉しめる試飲体験空間を用意している。

会場に足を踏み入れると、日常の喧騒から切り離された深い青の空間が広がり、同ブランドの新TVCMに出演中の大沢たかおさんによる、本イベント限定の録り下ろしナレーションが来場者を優しくナビゲート。目の前でバリスタが淹れるレギュラーコーヒーを五感で愉しみながら、"こころの余白"を感じる特別なひとときを体験できる。

五感で愉しめる試飲体験

大沢たかおさんの録り下ろしナレーションがナビゲート

展示コーナーやフォトスポットも

体験後の展示コーナーでは、新TVCMで使用された珈琲器具や、商品ラインナップを紹介する。大沢たかおさんの直筆サイン入り等身大パネルと写真が撮れるフォトスポットも用意している。

プレミアムドリップをプレゼント

イベント参加者には、イベントの余韻を自宅でもゆっくり愉しめるよう「『ちょっと贅沢な珈琲店』プレミアムドリップ 香り澄みわたるスペシャル・ブレンド」を1パウチプレゼントする。

また、SNSにて指定ハッシュタグ「#PR #ちょっと贅沢な珈琲店」を記載の上、イベントの様子を投稿した人には「"ちょっと贅沢な珈琲店の世界"カップ&巾着セット」をプレゼントする。

本イベントの開催日時は10月31日が12:00～19:45、11月1日～11月3日は11:00～19:45まで。全日程19:00最終入場となる。参加料は無料で、事前予約制(先着順)となっている。各日17枠(初日のみ15枠)、各回18名限定で、受付から体験終了まで約45分間の時間入れ替え制となる。予約方法の詳細はイベント特設ページにて確認を。