波瑠と川栄李奈がダブル主演を務める『フェイクマミー』(毎週金曜22:00～)の第3話にアイドルグループ・＝LOVEの高松瞳がゲスト出演することが17日、明らかになった。TBSドラマ初出演となる。

一ノ瀬玲奈の高松瞳

『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子供の未来のため“母親なりすまし”という禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約を結ぶことから始まるファミリークライム・エンターテインメント。大手企業を訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫(波瑠)は、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵(川栄李奈)と出会い、名門私立・柳和学園小学校への受験を控えた茉海恵の娘・いろは(池村碧彩)の家庭教師として働き始める。やがて茉海恵が「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と依頼。薫と茉海恵が交わした禁断の契約の先にあるものとは?

このたび10月24日放送の第3話に＝LOVEの高松瞳がゲスト出演することが決定した。本作で高松が演じるのは、「RAINBOWLAB」のライバル大手企業が発表した新商品のイメージキャラクターを務める女性アイドル・一ノ瀬玲奈。一ノ瀬が紹介するこの商品がのちの物語に大きく影響し、思いもよらぬ展開へと発展していくことになる。

