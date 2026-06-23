「ご飯大」で5合盛り、2代目店主のサービスに「バカだよね」と大反対だった創業者

「ごはん足りてますか?」――きょう23日に放送される中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00～)では、埼玉・入間市の“大盛りでおいしい”と評判の食堂が登場する。

埼玉・入間市の大盛り食堂へ

今回は「ごはん足りてますか? 腹ペコ防飯(ぼうはん)パトロールママ」と題し、埼玉県入間市にある昭和生まれのお食事処が登場。

同店は、料理がテーブルに届いた瞬間、客から「えぐいね」「すごいね」と声が漏れるほどの山盛りご飯が特徴。常連客いわく、地域では「大盛りでおいしい」ことで知られる有名店で、開店前から行列ができるという。

メニューも豊富で、3枚にわたる通常メニューに加え、日替わりや週替わりメニューも用意。さらに、女性店主自ら「ごはん足りてますか?」と客席を回っておかわりを確認するのがいつもの光景で、店の名物となっている。店主は盛りにもこだわり、出来上がった料理をしっかりチェック。配膳台に置いてあるおひつのご飯を使い、自ら盛りを最終調整する。

何とか完食した客「すごいっすね量」

「チキンカツ＆しょうが焼き定食」(1,580円)は、鶏モモ肉300gに豚ロース肉4枚、そこに約2合のご飯が付くボリューム。加えて、小鉢数種類、みそ汁、うどんがセットされる。

同じく小鉢数種類付きの「焼肉定食」(1,390円)を何とか完食した客は、「すごいっすね量」と圧倒された様子を見せる。

鶏ガラベースのルーを使った「カレーライス」(1,050円)にも、小鉢数種類とみそ汁、うどん、サラダが付く。日替わりメニューでは、目玉焼きのっけカレーも登場。普通盛りでも十分なボリュームのため大盛りの注文はあまりないが、日替わりメニューの「ネギトロ＆生姜焼き定食(ご飯大)」(2,080円)では、豚ロース肉5枚の生姜焼きとネギトロ、さらに約5合のご飯がやってくる。

GACKTが初登場

現在は、2代目となる明るい女性店主が、両親や自身の息子とともに店を切り盛りしている。ご飯の大盛りを始めたのは2代目からで、創業者である店主の母は、当初「バカだよね」と大反対したという。

それでも今では、毎朝6升分のご飯を炊き、営業を通して30升を超えることも。定食に小さいうどんを付けるのは、店主が「うどんのおいしさを知ってほしくて」始めたサービスだという。

実はこの店、5年前にも別のスタッフが取材交渉を行っていたが、その時は店主が断っていた。そこには、店主を再起不能の直前にまで追い込んだ大きなアクシデントがあった――。

番組では、GACKTがゲストとして初登場。ヒロミ、小峠英二とともに見届ける。

【編集部MEMO】

6月2日の放送に登場したオモウマい店

●山法師

茨城県ひたちなか市佐和1104（※昼は25人まで、夜は予約のみ）

「常陸牛焼肉定食」1,650円（※夜は＋110円）

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