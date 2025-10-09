10月10日スタートのTBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』(毎週金曜22:00～)のプレミア先行試写会＆制作発表会見が9日、都内で開催され、W主演を務める波瑠、川栄李奈をはじめ、向井康二(Snow Man)、中村蒼、野呂佳代、池村碧彩、田中みな実、津田篤宏(ダイアン)が登壇した。

『フェイクマミー』制作発表会見に登壇したSnow Manの向井康二とダイアンの津田篤宏

『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子供の未来のため“母親なりすまし”という禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫を波瑠、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵を川栄李奈が演じる。

会見では最初、津田を除く7人が登壇。それぞれの挨拶が終わったところで、客席から津田が登場した。“母親なりすまし”というドラマのテーマにちなみ、記者になりすましていたそうで、向井や野呂は「びっくりした!」「気づかなかった」と驚き、波瑠は「私と碧彩ちゃんは気づいて『内緒ね』って」と笑った。

本作で薫を担当する転職エージェント・野口俊彰役を演じる津田。自身の子育てについて聞かれると、「単身赴任なので、嫁に任せっきりなんですけど、たまに帰って世話したりしています」と答えた。

すると、「RAINBOWLAB」の副社長・黒木竜馬役の向井が「僕、実家に行ったことあるんですけど、子供たちが寄ってくる姿を見ると、やっぱ愛されているんやなと思うし、離れている分、帰ったときにいっぱい遊んであげているというのはすごく感じました。愛情がすごい方なので」と津田のパパぶりを証言し、津田は「ありがとう」と感謝した。

会見で、津田は自身のギャグ「ゴイゴイスー!」を何度も繰り出し、向井も連発。フォトセッションでは、波瑠や川栄らも一緒になって「ゴイゴイスー!」を披露し、盛り上がっていた。