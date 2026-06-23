「本当に一番誰よりも愛してる男」――きょう23日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』(毎週火曜20:00～)では、王林が9歳の頃からファンだという舘ひろしとの夢の展開に歓喜する。

舘ひろし

今回のテーマは「イケおじ VS ズケズケ女子」。番組初登場となる舘を前に、オープニングからMCの明石家さんまは恐縮しきり。王林は舘に「本当に一番誰よりも愛してる男」とゾッコンで、舘は「そろそろ本題に行きましょうか」と照れるが、さんまは「やだ」と、いじわるを言って困らせる。

「思い出すのも恥ずかしい私のダサすぎる瞬間」の話題では、デートコーデにまつわるエピソードが続々登場。そんな中、王林は「デートをするときはいつも“舘さんとデートをする”と思ってコーディネートをしている」と告白。この日も黒と白を基調とした大人っぽいファッションで登場しており、そのテーマは“舘さんの横にいる女”だと明かす。

すると、さんまが「舘さんと腕を組ませてもらえ!」と王林を焚きつける展開に。舘と王林の“大人デート風”なツーショットが実現すると、スタジオ中から大きな歓声が上がる。

ほかにも、和見龍弥、内藤剛志、浪川大輔、平子祐希(アルコ＆ピース)、ヒロミ、元木大介、荒川(エルフ)、大久保佳代子(オアシズ)、シュナイダー飛夢、高橋成美、竹内由恵が出演する。