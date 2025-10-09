10月10日スタートのTBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』(毎週金曜22:00～)のプレミア先行試写会＆制作発表会見が9日、都内で開催され、W主演を務める波瑠、川栄李奈をはじめ、向井康二(Snow Man)、中村蒼、野呂佳代、池村碧彩、田中みな実、津田篤宏(ダイアン)が登壇。2児の母である川栄が、働くママとしての思いを語った。

『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子供の未来のため“母親なりすまし”という禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫役を波瑠、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵役を川栄李奈が演じ、茉海恵の一人娘・いろは役を池村碧彩が務める。

日高茉海恵役の川栄は2児の母でもある。「実際に6歳の子供がいるので、いろはの母親をやれたことがすごくうれしかったです。皆さんに早く見てもらいたいなという気持ちです」と心境を語った。

また、本作の大きなテーマである母親業のアウトソーシングについて、川栄は「私は仕事をやりながら子育てをしているんですけど、子育て100%ではできないことが多くて、自分のお母さんだったり、シッターさんに頼んだり、そういうことが増える中で、家族の時間を犠牲にしてしまっているなと最初はすごく思っていたんですけど、それをポジティブに変えて、いろんな人の愛情が子供にいけばいいやと。愛情があったらそれだけでいいと思う」と自身の考えを説明。

続けて、「家のことや育児ができなかったな、仕事ばっかになっちゃったなと思わないでほしいなと思っていて、それを代表して言えるような人でありたいと思うので、母親業のアウトソーシングというテーマは、すごく今後の未来に大切なんじゃないかなと思いました」と述べ、「見てくださる方が少しでもリラックスして育児やお仕事ができるような作品になったいいなと思っています」と語っていた。