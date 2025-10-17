TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』(毎週金曜22:00～)で転職エージェント・野口俊彰を演じている津田篤宏(ダイアン)がこのほど、撮影の裏話などを語った。

野口俊彰役の津田篤宏

『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子供の未来のため“母親なりすまし”という禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫役を波瑠、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵役を川栄李奈が演じ、茉海恵の一人娘・いろは役を池村碧彩が務めている。

津田演じる野口は、転職活動苦戦中の薫に寄り添い、真摯にサポートする転職エージェント。10月10日に放送された第1話で、野口が登場するとSNSでは「いい味だしてる！」「津田さん、野口さんにピッタリ！」などの声が上がった。

波瑠との共演シーンでセリフ全飛び「『かわいい』と思ってしまい…」

――本作出演が決まった時の感想を教えてください。

ちょっと信じられなかったです。顔合わせに行くまで、「『水曜日のダウンタウン』(TBS系)かな？」と疑っていたんですけど、波瑠さんや川栄さんたちの姿を見た瞬間、「これはドッキリじゃないな」と思いました。さすがに、なんぼ『水ダウ』でもここまではやらないやろと思って、本当に出られるんやという安心感に変わりました。

――第1話で転職活動苦戦中の薫に寄り添い、真摯にサポートする姿が印象的でした。撮影を振り返って、感想を教えてください。

以前から波瑠さんのことはキレイな方だなと思っていて、実際にお会いしても、その印象のまま。波瑠さんと僕が転職活動について話している時に茉海恵さんから電話がかかってきて、僕が会議室の壁越しで電話を取るシーンで、動きを入れてみたんです。そうしたら、波瑠さんがちょっと怒ったような顔をされたんですよ。その顔も美しくて、演じながら思わず「かわいい」と思ってしまい…セリフが全飛びですよ(笑)。

――撮影の合間に波瑠さんとお話されましたか？

波瑠さんがゲーム好きで、僕もゲームが好きなので、ゲームの話をしました。

――全方向からの撮影に驚いたそうですね。

これまでもちょろっとドラマに出させてもらっていましたが、こんなに丁寧に撮るんだとびっくりしました。短いシーンではありましたけど、セリフも多かったですし、時間をかけて撮影していたのですごく熱意を感じました。

向井康二の出演に安心感「津田軍団から2人出演するというのはでかい」

――川栄さんとは第1話では同じシーンがありませんでしたが、どんな印象を持ちましたか？

川栄さんとはバラエティで数回お会いしたことがあったんですけど、今のところこの撮影現場では会えていないですね。先日の制作発表でお会いしたのですが、ケタケタとすごく笑ってくれるので助かります。僕がスベっても、川栄さんだけ笑ってくれて。なので、どれだけスベっても安心やなと。きっと僕がスベることが面白いと感じているんだと思うんです。なので、川栄さんがいたらどんな場所でもいけます。

――以前から親交のある向井康二さん(黒木竜馬役)も本作に出演されています。

同じ作品に出演できると知って、うれしかったです。そして安心感もありました。今のところ一緒に出るシーンはないんですけど、同じ作品に津田軍団から2人出演するというのはでかいと思います。できたら、津田軍団をもっと広げていきたいと思っているので、波瑠さんに入ってもらおうかなと、絶賛入団テスト中です。

――向井さんとは出演にあたってお話をしましたか？

連絡が来ました。「津田さん、出るんでしょう？ 俺も一緒」みたいなやりとりをしました。

――今後、共演シーンがあるといいですね。

あったらええのになって思っているので、どこかでそういうシーンを作ってほしいですよね。それで「ゴイゴイスー」って言いたいです。世界観を全部壊してしまいそうですけど…。

――番宣や会見などでキャストの皆さんが津田さんの持ちギャグである「ゴイゴイスー」を披露していますが、本家の津田さんはどんなお気持ちですか？

うれしいです。きっと康二発信なんだろうなというのは丸分かりですけど、やってもらえて感謝です。27年前にできたこの「ゴイゴイスー」というギャグを、まさかTBSの金曜ドラマのキャストがやっているなんて。デビュー当時の俺に言うてあげたいです。 「おい、お前。27年後、TBSの金曜ドラマのキャストたちが番宣で言うてくれてるぞ」と。その当時の津田はきっと信じてくれないと思います。出番こそ少ないですけど、ギャグだけは使ってほしいので、継続してやってもらいたいです。

『水ダウ』の影響で芽生えた警戒心「怪しいなと思う仕事は…」

――本作の出演について反響はありますか？

芸人仲間には、「ドラマ出るんや」とか言われますね。あとは家族の反応がすごかったです。「どんな役で出るの？」と聞かれたんですけど、そんなに出えへんからあまり偉そうなことは言えへん。でも、出るのは事実ですから。

――ご家族からはどんな反応がありましたか？

嫁がTBSドラマを全部見ているので、めちゃくちゃ喜んでました。子育ても一つのテーマ になっているので、放送後の反応が楽しみです。

――作品名の“フェイク”にかけて、これまでさまざまな“ニセ企画”にだまされてきたと思いますが、ニセと知って残念だったなと感じた出来事はありますか？

昨年、『水ダウ』の企画「名探偵津田」でCM撮影と言われたんですけど、ウソだった時はすごくショックでしたし悔しかったです。でも、その時に「ユニクロ」という名前を出したら、「ユニクロ」さんが「母の日」キャンペーンに使ってくれたんですよ。“捨てる神あれば拾う神あり”で「ありがとう。『水ダウ』」という気持ちでいっぱいです。結構、だまされ慣れているので、怪しいなと思う仕事は、普段より一段階気合を入れて仕事現場に行くようになりました。「もしかしてだまされてるんちゃうか」と。人が多過ぎたらあかんなっていうのはちょっと意識していますね。

――だから、本作出演も疑ったんですね。

「これはやばいぞ」と思いながら行ったんですけど、入った瞬間に、「これはほんまや」となりました(笑)。

――最後に視聴者の方へメッセージをお願いします。

ほっこりするようなドラマに見せかけて、ハラハラドキドキの展開が続きますし、毎回見どころが多過ぎ。ぜひ全話、リアルタイムで見ていただきたい。一緒にハラハラドキドキしましょう。僕も出ていますけど、いち視聴者として楽しみたいと思います。ぜひ僕も一緒に見ていると思って見てください。あなたの隣で僕も見ていますよ！ また、野口がいつ出てくるかもチェックしてもらえたらうれしいです。

