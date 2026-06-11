NEWSとM!LKが、きょう11日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54～)で、番組史上初となるアイドル対抗戦に挑む。増田貴久率いるNEWSと、佐野勇斗率いるM!LKがプライドをかけて激突し、体張り障害物リレー、常識問題クイズ、アドリブ演技対決、人間ボウリング、コーデバトルの5番勝負を繰り広げる。

NEWS vs M!LK『ぐるナイ』でアイドル対抗戦 増田貴久＆佐野勇斗が火花「1個も負けないよ」「無事で帰ってこれます?」

NEWSは、小山慶一郎、加藤シゲアキ、増田貴久が参戦。ドラマやバラエティ番組でも活躍する結成23年のベテラングループとして、経験値の高さを見せつける。一方、M!LKは佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人が登場。昨年の『NHK紅白歌合戦』にも出場し、結成12年で勢いに乗るグループとして迎え撃つ。立会人は、ロッチ・中岡創一。

M!LKが5人に対し、NEWSは3人ということで、岡村隆史がNEWSチームに加入。増田が「1個も負けないよ」、加藤が「経験値が違う」と意気込むと、山中は「若さ、勢いで勝てるかな!」、塩崎も「僕ら基本息上がんないっすよ、若いんで」と応戦する。

1回戦は「体張り障害物リレー」。佐野が「体を張って無事で帰ってこれます?」と挑発すると、増田は「厳しい障害を乗り越えてきた経験がある」と一蹴する。小山と山中はアメ玉探しで衝撃の顔面白塗りになり、加藤と佐野はハードルで華麗な跳躍を披露。さらに、増田と塩崎は足つぼマットで苦痛に涙する場面も。最後は全員で大縄跳びに挑み、体力と結束力を競う。

2回戦は「常識問題クイズ」。各チーム1人が風船に入り、風船が割れるまでに解答する。風船に入った吉田は、その巨大さに絶句。各チームに高学歴メンバーがいる中、増田は「小4までしか勉強していません」と発言し、常識力で勝負に挑む。M!LKの山中は特技を披露するも苦戦する展開となる。

3回戦は「アドリブ演技対決」。数々のドラマに出演してきた増田と佐野が対決し、佐野は「僕も朝ドラ出させてもらっていますし」と挑発。ここで中岡も「呼ばれた理由がわかりました」と参戦するが、まさかの展開に戸惑いを見せる。増田と佐野の迫真の演技対決の行方に注目だ。

4回戦は、巨大バルーンボールに1人が入り、相手チームのボウリングピンを倒す「人間ボウリング」。吉田が「先輩方がこの格好してるのめっちゃ面白いですね」と笑うと、加藤は「脱脂粉乳にしてやる!」と煽り返す。体力自慢のM!LKと、頭脳的なNEWSが激突する。

5回戦は、NEWSの増田とM!LKの山中による「コーデバトル」。それぞれの“おしゃれ番長”が、クセ強アイテムを使ってファッションセンスを競う。NEWSのライブ衣装を10年以上担当している増田は「ファッションが僕を愛してる」と豪語。一方、M!LKの衣装担当でもある山中は、増田への意外な思いを明かす。それを聞いた増田は「負けるわけにはいかない」とさらに気合を入れる。

知力、体力、演技力、チームワークをぶつけ合う、NEWSとM!LKのガチなアイドル対決。ベテランの経験値が勝るのか、若さと勢いの新星が勝利するのか。

【編集部MEMO】

増田貴久と佐野勇斗は「ゴチになります!27」のレギュラーメンバー。現時点の支払額は、佐野が3万240円で1位、増田が41万1,450円で最下位となっている。

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