「心がきれいな方」　あの、珍しく連絡先を交換した“メダリスト”に感激

歌手でタレント・あのが9月30日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。レスリング五輪メダリストでタレント・浜口京子とのエピソードを明かした。

10月6日(19:00～)に放送されるフジテレビ系『ネプリーグ2時間SP』にゲスト出演するあの。“粗品軍団”のメンバーとして、粗品や浜口、那須川天心らと一緒に挑むが、「浜口さんがすごい話しかけてくれて」と収録を回顧。テレビ番組などで共演すると、いつも話しかけてくれると言い、「この日もすごいしゃべりかけてくれて。いろいろしゃべったけど、“あのさま～素敵なお召し物ですね～”とか(笑)」「ずっと浜口さんとしゃべってた。仲良くおしゃべりできた」と楽しそうに振り返った。

また、収録後は、“粗品軍団”全員で打ち上げをしたそうで、「浜口さんに誰かが、“おいくつなんですか? って聞いたら、“37歳です～”って」「そしたら、“47歳です～”って言いはじめて。このメンツだから、総ツッコミよ(笑)」と思い出し笑い。さらに、「天心がシモタ(シモリュウ)に、頭パーンってはたかれてて。ツッコミみたいな。天心さんが叩かれることあるんだ!? そのぐらい仲良くなってた」という衝撃の出来事も明かしつつ、「浜口さんも“あのさま～”って話しかけてくれて。すごい楽しかった」と述懐した。

打ち上げも終わり、浜口と一緒にタクシーで帰ろうとしていたあの。「“また遊びましょう”みたいになって。“連絡先知らないですよね? 交換しましょう”って」と別れ際に連絡先を交換したことを明かし、「熊プロ以来かな? 交換できた」「ホントに僕、浜口さんと遊ぶかもしれない。すごくない?」とうれしげ。「すごいしゃべりやすくて、心がきれいな方だから超楽しい。何も気にせずしゃべれるの。だから、マジで遊ぶかも」と浜口の人柄にすっかり魅了された様子で、「超いい日だったな～」としみじみつぶやいていた。

