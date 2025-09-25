「マジで好き」「大好きだから会いたい」　あの、熱烈ラブコールする“有名人”とは

歌手でタレント・あのが23日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。いま会いたい有名人を明かした。

あの

「The King Of Throw」参加に意欲「来年、出たい」

実業家でプロサッカー選手の本田圭佑が考案した新競技「The King Of Throw」の話題になり、「僕だって参加したかったよ」と悔しそうに語ったあの。同競技は、サッカーのスローインでボールをどれだけ遠くに飛ばせるか競うもので、「バスケ選手がうまいと思う。僕もバスケ経験があるから、意外といけるのかな? これは参加しないといけない」と意欲を見せ、「来年、参加できたら出たい」と意気込んだ。

以前から本田選手のファンを公言しているあの。この日も、「大好きなんです。結構、誰よりも長く好きですからね。ずっと観てます。サッカーを知らない僕がわかるってことは好きでしょ? リスペクトがあるので」と熱弁。「クリアファイルとか持ってるもん。レプリカのユニフォームとかも持ってるし、タオルも持ってるし。本田圭佑がメルボルン行ったときも、メルボルン行こうとしてたもん(笑)!」と“本田愛”を炸裂させた。

しかし、本田選手とは、「まだ会ったことがない」そうで、「大好きだから、会いたいのよ。何がなんでも」と切望。さらに、「あんま会いたい人いない。本当に芸能人とか興味なくていないんだけど……」と強調しながら、「会いたい。本田圭佑さん」とラブコール。自身が人見知りのため、「会って何しゃべればいいの? 僕しゃべれないよ」と心配する場面もあったが、「マジで好きなんだけどね。マジで好き」と“好き”アピールが止まらなかった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。