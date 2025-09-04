歌手でタレント・あのが2日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。“年齢非公表”の理由を明かした。

あの

「なんであのなんですか?」の質問が答えづらいワケ

芸名の話題になり、「“なんであのなんですか?”って、そういう質問をしてくる方も昔いたけど。答えづらいじゃないですか。そんなに理由もないし」と話したあの。2013年にアイドルグループ・ゆるめるモ! に加入し、「しゃべらない子だったから、本当に無口だったの。MCも一言もしゃべんないみたいな」と当時を振り返りつつ、「(自己紹介で)“えっと、あの……、あのです”みたいな感じだったから。“あのです”って後付けで無理やり言ってた」と芸名のきっかけを語った。

「僕がいたグループは、みんな芸名だったんで。僕は後加入だったんで、先にいた人たちが芸名だったから」と続けたあのは、「年齢もみんな非公表だったから。僕も合わせて非公表になっただけ。当時、一番年下なのに、なぜか非公表みたいな。年上合わせでした」と“年齢非公表”のワケも告白。2019年にはグループを脱退したが、「合わせてました、全部。それが地続きに今もいますけど」と、アイドル時代から継続していることを打ち明けた。

また、“年齢非公表”ではあるが、誕生日は9月4日と公表しているあの。オープニングトークが終わると、スタッフからケーキやプレゼントが渡され、「ええ!? 何!? 油断してた、ガチで」とサプライズにビックリ。「どんな年にしようかな?」と思いを巡らせ、「ゆっくりしたいよね。誰もいないところに行きたいというか。隠れて生きたいって感じかな。あと一年は頑張る! を目標にしようかな。いつか消えますので、ラスト一年(笑)!」とジョーク交じりに宣言していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。