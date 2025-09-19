「武道館は歌いづらい」　あの、有名アーティストからのアドバイスに納得「本当にちゃんとその通り」

歌手でタレント・あのが16日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。3日に開催した自身初の日本武道館ワンマンライブ「呪いをかけて、まぼろしをといて。」を振り返った。

あの

あの、初武道館ライブで1万2,000人を魅了

「ちゅ、多様性。」や「絶絶絶絶対聖域」など全20曲を熱唱し、約1万2,000人の観客を魅了したあの。しかし、リハーサルでは、さまざまなトラブルが発生したと言い、「本番ギリギリまで歌って、結構余裕なかった。楽屋に戻って整える余裕もなくて。ハアハアしちゃってるし、疲れちゃってるんだけどっていう状態ではじまった」と告白。「リハ全部うまくいってない、不安だ、どうしよう……? でもやるしかない! いいライブにするしかない! みたいな」とバタバタだったことを打ち明けた。

ライブでは、360度観客に囲まれたセンターステージで歌い、「トラブルがありつつ、エグい集中力だったから。結構、普通にできた。ちゃんと届けたいものは届けられた自信はある」と自負。一方で、楽曲提供もしているクリープハイプ・尾崎世界観から、「武道館はすごい緊張するし、めちゃくちゃ歌いづらい」と不安をあおるアドバイスを受けていたと明かし、「本当にちゃんとその通り(笑)。めちゃくちゃ歌いづらくて……。センターステージだから、360度反響してきて」と吐露する場面もあった。

はじめての環境に戸惑いもありつつ、「今までで一番デカい会場でしたけど、一番ライブを感じた。すごかった。ホント冒険みたいなライブというか」と満足そうに振り返ったあの。「寝っ転がったりした(笑)。めっちゃ気持ちよかった。最高! って感じ。“武道館が目標”とかあんまなかったけど、いい感じでした。思ったより楽しかった」と興奮気味に話し、「ファンのみんなも、すごい良い感想とかいろんなものをくれて。本当に最高でしたね」「武道館に来てくれた人、ホントにありがとう!」と感謝を伝えていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。