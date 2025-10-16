エルティーアールは10月30日より、スペシャルカフェ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFEを、東京・大阪・愛知にて順次オープンする。
ディズニーヴィランズにインスパイアされたダークファンタジーアニメーション『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』。ディズニープラスにて10月29日より、シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」が独占配信されるのを記念し、今回のスペシャルカフェを企画。
ハーツラビュル寮のティーパーティーをイメージし、その世界観を詰め込んだアフタヌーンティーのほか、作中に登場するキャラクターをイメージしたメニューや各寮のカラーをイメージしたドリンクなど、フォトジェニックで、趣向を凝らした楽しいメニューが多数用意されている。
開催期間および場所は、【東京/表参道ヒルズ】が10月30～12月14日、【大阪/心斎橋オーパ】は10月30日～11月30日、【愛知/名古屋ラシック】11月20日～12月16日となっている。
特典
10月14日より、カフェ公式サイトにて予約がスタートしており、【通常予約】(770円/1名)のうえメニューを注文すると、「オリジナルクリアカード」(ランダム11種)がもらえる特典が。
また、【プレミアム予約】(3,300円/1名)を利用のうえ注文すると、「オリジナルクリアカード(ランダム11種)」「飾れるバインダー」「アクリルキーホルダー(グリム)」「ミニキャンバス(全5種・選択式)」が特典として用意されている。
さらに、カフェでドリンクメニューを注文すると、「オリジナルコースター」(全11種・ランダム)が1品につき1枚付いてくる。また、オリジナルグッズを税込3,850円購入するごとに、「オリジナルコレクションカード」(全11種・ランダム)が1枚もらえる。なお、無くなり次第終了となる。
メニュー
同カフェにて提供されるメニューはすべて、ディズニーの栄養ガイドラインに準拠しており、塩分や糖分を抑えたヘルシーなメニューとなっている。
ハーツラビュル寮のメニューを少しずつ楽しめるアフタヌーンティーセット「なんでもない日のティーパーティー」。オリジナルカードが付いて2,690円。なお、ドリンクは付属しない。
王冠に見立てたかぼちゃシートでツナと野菜を詰めたサラダ「<リドル・ローズハート＞クラウンサラダ」(1,790円)。トマトソース・バケットと一緒に。
トランプをイメージし、さっぱりと仕上げたヨーグルトゼリー「<デュース・スペード＞ヨーグルトゼリー」(1,790円)。ブルーベリーソースとともに。
<エース・トラッポラ＞オレンジクラフティ(1,790円)
ヨーグルトと米粉で焼き上げたクラフティ。爽やかなオレンジの香りがアクセントに。
<ケイト・ダイヤモンド＞サーモンサンドイッチ(1,790円)
スモークサーモンとカッテージチーズのサンドイッチ。ダイヤはパプリカパウダーで表現している。
<トレイ・クローバー＞ソイミートペンネ(1,790円)
ソイミートソースペンネとサラダのプレート。クローバー型のクルトンがアクセントに。
各寮をイメージしたティー全7種(各1,090円)。テイクアウト用のオリジナルボトル(各1,890円)も販売されている。なお、「アクリルマドラー」(各990円・ランダム11種)および「アクリルスタンドコースター」(各1,100円・ランダム11種)は、ドリンクとセットで購入することができる。
＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー ハートの女王の法律をイメージした、デカフェのアイスレモンティー。
＜サバナクロー寮＞ルイボスティー
サバナクロー寮をイメージした、ドライフラワーを浮かべたルイボスティー。
＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー
オクタヴィネル寮をイメージした、レモン風味のバタフライピーティー。
＜スカラビア寮＞アールグレイティー
スカラビア寮をイメージした、デカフェのアールグレイティー。
＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー
ポムフィオーレ寮をイメージした、ドライフラワーを浮かべたバタフライピーティー。
＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー
イグニハイド寮をイメージした、バジルをのせたバタフライピーティー。
＜ディアソムニア寮＞グリーンティー
ディアソムニア寮をイメージした、タイムをのせたグリーンティー。
ハートの女王の法律をイメージした、デカフェのホットレモンティー「＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー」(1,090円)。ポットで提供される。なお「カップ&ソーサー」(4,950円)はドリンクとセットで購入可能。
そのほか、デカフェのホットアールグレイティー「ホットティー」、デカフェのホットコーヒー「ホットコーヒー」、低脂肪のホットミルク「ホットミルク」もラインアップされている。各790円。
カフェオリジナルグッズ
ホログラムステッカー(ランダム11種)… 605円
アクリルスタンド(ランダム11種)… 1,320円
クリアファイル＜ハーツラビュル寮＞… 440円
- 缶バッジ(ランダム11種)… 605円
- アクリルキーホルダー(ランダム11種)… 770円
- ミニアクリルスタンド(ランダム11種)… 990円
- クリアファイル＜寮長＞… 440円
- マスキングテープセット… 990円
- 巾着… 1,430円
- カードホルダー… 1,650円
そのほか、オンライン限定のグッズも販売される。
- ＜コンプリートセット＞ホログラムステッカー(全11種)… 6,655円
- ＜コンプリートセット＞缶バッジ(全22種)… 13,310円
- ＜コンプリートセット＞アクリルキーホルダー(全11種)… 8,470円
- ＜コンプリートセット＞ミニアクリルスタンド(全11種)… 10,890円
- ＜コンプリートセット＞アクリルスタンド(全11種)… 14,520円
- ＜コンプリートセット＞アクリルマドラー(全11種)… 10.890円
- ＜コンプリートセット＞アクリルスタンドコースター(全11種)… 12,100円
