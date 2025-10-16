エルティーアールは10月30日より、スペシャルカフェ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFEを、東京・大阪・愛知にて順次オープンする。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFE

ディズニーヴィランズにインスパイアされたダークファンタジーアニメーション『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』。ディズニープラスにて10月29日より、シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」が独占配信されるのを記念し、今回のスペシャルカフェを企画。

ハーツラビュル寮のティーパーティーをイメージし、その世界観を詰め込んだアフタヌーンティーのほか、作中に登場するキャラクターをイメージしたメニューや各寮のカラーをイメージしたドリンクなど、フォトジェニックで、趣向を凝らした楽しいメニューが多数用意されている。

開催期間および場所は、【東京/表参道ヒルズ】が10月30～12月14日、【大阪/心斎橋オーパ】は10月30日～11月30日、【愛知/名古屋ラシック】11月20日～12月16日となっている。

特典

10月14日より、カフェ公式サイトにて予約がスタートしており、【通常予約】(770円/1名)のうえメニューを注文すると、「オリジナルクリアカード」(ランダム11種)がもらえる特典が。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFÉ(上段)通常予約特典、(下段)プレミアム予約特典

また、【プレミアム予約】(3,300円/1名)を利用のうえ注文すると、「オリジナルクリアカード(ランダム11種)」「飾れるバインダー」「アクリルキーホルダー(グリム)」「ミニキャンバス(全5種・選択式)」が特典として用意されている。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFÉ(左)ドリンク注文特典、(右)カフェグッズ購入特典

さらに、カフェでドリンクメニューを注文すると、「オリジナルコースター」(全11種・ランダム)が1品につき1枚付いてくる。また、オリジナルグッズを税込3,850円購入するごとに、「オリジナルコレクションカード」(全11種・ランダム)が1枚もらえる。なお、無くなり次第終了となる。

メニュー

同カフェにて提供されるメニューはすべて、ディズニーの栄養ガイドラインに準拠しており、塩分や糖分を抑えたヘルシーなメニューとなっている。

なんでもない日のティーパーティー

ハーツラビュル寮のメニューを少しずつ楽しめるアフタヌーンティーセット「なんでもない日のティーパーティー」。オリジナルカードが付いて2,690円。なお、ドリンクは付属しない。

王冠に見立てたかぼちゃシートでツナと野菜を詰めたサラダ「<リドル・ローズハート＞クラウンサラダ」(1,790円)。トマトソース・バケットと一緒に。

トランプをイメージし、さっぱりと仕上げたヨーグルトゼリー「<デュース・スペード＞ヨーグルトゼリー」(1,790円)。ブルーベリーソースとともに。

<エース・トラッポラ＞オレンジクラフティ(1,790円)

ヨーグルトと米粉で焼き上げたクラフティ。爽やかなオレンジの香りがアクセントに。

<ケイト・ダイヤモンド＞サーモンサンドイッチ(1,790円)

スモークサーモンとカッテージチーズのサンドイッチ。ダイヤはパプリカパウダーで表現している。

<トレイ・クローバー＞ソイミートペンネ(1,790円)

ソイミートソースペンネとサラダのプレート。クローバー型のクルトンがアクセントに。

ドリンクとオリジナルボトル

各寮をイメージしたティー全7種(各1,090円)。テイクアウト用のオリジナルボトル(各1,890円)も販売されている。なお、「アクリルマドラー」(各990円・ランダム11種)および「アクリルスタンドコースター」(各1,100円・ランダム11種)は、ドリンクとセットで購入することができる。

＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー ハートの女王の法律をイメージした、デカフェのアイスレモンティー。

＜サバナクロー寮＞ルイボスティー

サバナクロー寮をイメージした、ドライフラワーを浮かべたルイボスティー。

＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー

オクタヴィネル寮をイメージした、レモン風味のバタフライピーティー。

＜スカラビア寮＞アールグレイティー

スカラビア寮をイメージした、デカフェのアールグレイティー。

＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー

ポムフィオーレ寮をイメージした、ドライフラワーを浮かべたバタフライピーティー。

＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー

イグニハイド寮をイメージした、バジルをのせたバタフライピーティー。

＜ディアソムニア寮＞グリーンティー

ディアソムニア寮をイメージした、タイムをのせたグリーンティー。

ハートの女王の法律をイメージした、デカフェのホットレモンティー「＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー」(1,090円)。ポットで提供される。なお「カップ&ソーサー」(4,950円)はドリンクとセットで購入可能。

そのほか、デカフェのホットアールグレイティー「ホットティー」、デカフェのホットコーヒー「ホットコーヒー」、低脂肪のホットミルク「ホットミルク」もラインアップされている。各790円。

カフェオリジナルグッズ

ホログラムステッカー(ランダム11種)… 605円

アクリルスタンド(ランダム11種)… 1,320円

クリアファイル＜ハーツラビュル寮＞… 440円

缶バッジ(ランダム11種)… 605円

アクリルキーホルダー(ランダム11種)… 770円

ミニアクリルスタンド(ランダム11種)… 990円

クリアファイル＜寮長＞… 440円

マスキングテープセット… 990円

巾着… 1,430円

カードホルダー… 1,650円

そのほか、オンライン限定のグッズも販売される。

＜コンプリートセット＞ホログラムステッカー(全11種)… 6,655円

＜コンプリートセット＞缶バッジ(全22種)… 13,310円

＜コンプリートセット＞アクリルキーホルダー(全11種)… 8,470円

＜コンプリートセット＞ミニアクリルスタンド(全11種)… 10,890円

＜コンプリートセット＞アクリルスタンド(全11種)… 14,520円

＜コンプリートセット＞アクリルマドラー(全11種)… 10.890円

＜コンプリートセット＞アクリルスタンドコースター(全11種)… 12,100円

※画像はイメージです。

(C)Disney