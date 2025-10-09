インペリアル・エンタープライズは10月8日、「名探偵コナン 大海の奇跡 アクアマリンペンダント」を発売した。

「名探偵コナン 大海の奇跡 アクアマリンペンダント」

「名探偵コナン 大海の奇跡 アクアマリンペンダント」は、『名探偵コナン』アニメ第356話「怪盗キッドの驚異空中歩行」で怪盗キッドの標的となった「大海の奇跡(ブルー・ワンダー)」をイメージしたペンダント。

黄金の女神像が持つ伝説のビッグジュエルを、厳選した天然アクアマリンと、24金仕上げのスターリング・シルバーで表現。身に着けやすいコンパクトなサイズ感で、胸元を華やかに彩るという。

「名探偵コナン 大海の奇跡 アクアマリンペンダント」

ペンダントトップには、厳選した天然アクアマリンを使用。また、まばゆい金色の威光が取り巻くペンダントトップ(縦13.3×横11.5×厚さ4.2mm)とチェーン(長さ43cm)は、24金仕上げのスターリング・シルバー製となっている。また、怪盗1412号にちなみ限定1412点が用意されており、裏面には1～1412のエディションナンバーが刻印されている。

「名探偵コナン 大海の奇跡 アクアマリンペンダント」

さらに、博物館の重要な展示品のように、ペンダントを飾って楽しめる特製ディスプレイケース(幅8.2×奥行き11×高さ8.5cm)が付属する。

価格は3万2,780円。10月8日より、PREMICOオンラインショップにて販売されており、10月下旬より順次発送される。

(C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996