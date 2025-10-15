ローソンは2025年10月21日より、全国のローソン店舗でTVアニメ「3年Z組銀八先生」のキャンペーンを実施する。本キャンペーンでは対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルクリアファイルがもらえる企画や、オリジナルグッズの販売などを実施する。

先着・数量限定でもらえる!オリジナルクリアファイル(全7種・各店計21枚)

10月21日7:00～11月3日のキャンペーン期間中に対象のお菓子を2点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルクリアファイル」を1枚プレゼントする。景品は1人1店舗のお買い物につき各種1枚、計7枚まで。景品がなくなり次第終了。

ローソン・＠Loppi・HMV限定、数量限定!オリジナルグッズ

ローソン店頭・@Loppi・HMV限定でTVアニメ「3年Z組銀八先生」のオリジナル商品を、数量限定で発売する。10月21日より順次発売、商品がなくなり次第終了。北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店(青森)は10月22日発売、江津敬川店(島根)・内子五十崎インター店(愛媛)は10月23日発売。

アクリルスタンド(全7種)(各1,760円)

缶バッジ(全7種)(550円)

缶バッジ(全7種)は、@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは単品ランダム販売(550円)と缶バッジコンプリートセット(3,850円)での販売を行う。

@Loppi・HMV限定オリジナルグッズの予約販売

10月21日10:00～11月25日23:30の期間中、@Loppi・HMV限定でTVアニメ「3年Z組銀八先生」のオリジナルグッズを予約販売する。お渡し日は2026年4月16日より開始。

なりきり!からあげクンぬいぐるみ(全7種)(各3,850円)

3年Z組生徒出席簿ケース(3,850円)

ビッグタオル(全7種)(各4,950円)

エリザベスのミルク缶ボトル(2,750円)

アクリルデコフレーム(全7種)(各3,850円)

アクリルスピーカー(全7種)(各2,200円)

(C)空知英秋･大崎知仁／集英社･「3年Z組銀八先生」製作委員会

(C)Lawson, Inc.