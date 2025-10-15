株式会社かっぱ太郎は、同社がプロデュースするゆるキャラ「かっぱ太郎」と次世代の空中ディスプレイ「MIRAI PIX」を活用した地域連携企画を、OSシネマズ神戸ハーバーランド(神戸市中央区東川崎町1丁目7番2号 神戸ハーバーランドumie サウスモール5階)にて、10月25日までの期間限定で実施する。

本企画は、現在OSシネマズ神戸ハーバーランドで実施されている、MIRAIBARが開発した空中ディスプレイ「MIRAI PIX」を用いた実証実験の一環だ。「MIRAI PIX」は、非接触で操作が可能な空中結像技術を用いた次世代のディスプレイ。空中にまるで映像が浮いているかのように見える視覚的なインパクトと、非接触という点で、新しいデジタル体験を提供する。

OSシネマズ神戸ハーバーランドのエントランスに設置された「MIRAI PIX」で、神戸のご当地ゆるキャラ「かっぱ太郎」が空中に浮かびながら神戸の魅力に関する3択クイズを出題。地域に根差す映画館としてさまざまな地域連携施策に取り組むOSシネマズの協力のもと、神戸を拠点とする「かっぱ太郎」と空中に結像する最新の映像テクノロジーを活用した地域貢献型エンタメコンテンツを生み出す。

コンテンツ内容は、神戸のスポットに関する3択クイズを計5問出題、アニメーション時間は約2分。利用料は無料、実施期間は10月25日までを予定。

なお特典として、「かっぱ太郎」のオリジナルステッカーを無料配布する。

神戸生まれのゆるキャラ「かっぱ太郎」は、表六甲水系や明石川水系、武庫川水系など、山と海とを“つなぐ”豊かな川に恵まれた「神戸生まれのゆるキャラ」。河童は水の精霊として信仰を受け、現代に至るまで伝承されていることから、かっぱ太郎は“伝える”“つなぐ”ゆるキャラとして、神戸の魅力を楽しくユニークに発信していく。