お笑い芸人の明石家さんまが、10月11日にTBSで生放送される『お笑いの日2025』(14:00～21:56)に初参戦することが10日、発表された。

14時からの「『お笑いの日』第一部」生放送のMCを務めるのは、かまいたちとチョコレートプラネット。さらにスペシャルサポーターにはSixTONESのジェシーと田中樹が決定し、全国と中継を繋ぎ「お笑い夢のコラボ祭」をテーマに日本全国を笑顔にしていく。

そしてこのたび、お笑い界のトップを走り続ける明石家さんまが緊急参戦することが決定した。さんまが『お笑いの日』に出演するのは今回が初めて。果たしてさんまが生放送で、『お笑いの日』で、「夢のコラボ祭」で、何を見せるのか。

かまいたちとチョコレートプラネットがコメントを寄せた。

■濱家隆一(かまいたち)

あの明石家さんま師匠がとんでもないコラボをしてくれます！ このコラボだけで4時間30分いく可能性があるので、さんま師匠が押しすぎたら飛び込んでいって羽交い締めで止める覚悟で当日のぞみます！

■山内健司(かまいたち)

信じられないです。見たすぎます。

■長田庄平(チョコレートプラネット)

お笑いの怪物が『お笑いの日』に登場！ どうなるんでしょうか？ それは見てみないとわかりません。間違いなく今まで見たことない『お笑いの日』、見たことない日になるでしょう！

■松尾駿(チョコレートプラネット)

お笑い怪獣が来るなんて聞いてないです･･･大暴れするの怖いけど楽しみです。

そして「『お笑いの日』第一部」のあとは、求人ボックスpresents『キングオブコント2025』。過去最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号を手にするのは誰なのか。

