きょう20日に放送される中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『鬼女の棲む家』(毎週水曜24:24～)の第8話で、星野家にさらなる波乱が巻き起こる。不倫していた夫・透(竹財輝之助)を「一生家族のために働かせる」と再び家族として迎え入れた明香里(石田ひかり)だったが、今度は引きこもっていた息子・歩夢(三浦綺羅)が女装姿で部屋から現れる。さらに、再就職した透の回転寿司店では迷惑動画が拡散され、SNSで大炎上。店先には“ジャスティス宮川”まで現れ、星野家の再出発は再び崖っぷちに追い込まれる。

竹財輝之助

「不倫という十字架を背負わせたまま、一生家族のために働かせる!」

高級ラウンジ嬢に入れ込んでいた夫の透を再び家族として迎え入れる覚悟をした明香里。家族崩壊の危機を何とか乗り越えようとするも、2人の前に引きこもっていた息子・歩夢が部屋から姿を現し、星野家に新たな波乱が走る。なんと歩夢は……女装をしていた。

突然の出来事に戸惑いを隠せない2人。「なにやってるんだ!?歩夢!」「ははははは…ははははは!」

そんな中、再就職に苦戦していた透は回転寿司チェーン店で店長として働けることに。再起を誓う透だったが、透の寿司店で女子高生が迷惑動画を撮影し拡散され、SNSで大炎上。店は臨時休業に追い込まれる。そして、店先にはジャスティス宮川が。「例のペロペロ寿司のお店! 見てください!」

【編集部MEMO】

石田ひかりは今回の役について、「ご覧いただく皆さんは、きっと少し驚かれるのではないでしょうか。これまであまり挑戦したことのない役柄で、普段は“良い妻”“良い母”として過ごしているのに、スイッチが入るとまったく違う方向へ暴走してしまう――そんな“表と裏の顔を併せ持つ主婦”を演じます。今は“本当に自分に務まるだろうか”という思いの方が強いのですが、とても面白い役をいただきましたので、全力でぶつかっていきたいと思っています」とコメントしている。

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