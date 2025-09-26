10月11日にTBSで生放送される『お笑いの日2025』(14:00～21:56)。このたび「『お笑いの日』第一部」で行われる企画の一部が発表された。

14時からの「『お笑いの日』第一部」生放送のMCを務めるのは、かまいたちとチョコレートプラネット。さらにスペシャルサポーターにはSixTONESのジェシーと田中樹が決定し、全国と中継を繋ぎ「お笑い夢のコラボ祭」をテーマに日本全国を笑顔にしていく。

■優勝賞金100万円の「キングオブ東西ネタバトル」開催

このたび「『お笑いの日』第一部」で行われる夢のコラボの一部が発表された。東と西を代表する芸人たちが1人ずつ選ばれ、この日限りの「東西コラボコンビ」を組む「キングオブ東西ネタバトル」が開催。ジェシーと田中が引いたクジでランダムに決定された芸人2人で挑むネタバトルは、漫才・コント・ギャグ・モノマネ・リズムネタ……何でもOKの爆笑の3分間。優勝組には賞金100万円が贈られる。

そして、同企画に参加する東西を代表するそれぞれ7人ずつの芸人が発表された。

【「東」芸人】(※氏名50音順)

「『M-1グランプリ2021』準優勝」オズワルド 伊藤俊介

「『キングオブコント2013』王者」かもめんたる 岩崎う大

「『M-1グランプリ2004』王者」アンタッチャブル 柴田英嗣

「『ブリテンズ・ゴット・タレント2023』出場」とにかく明るい安村

「『M-1グランプリ2020』王者」マヂカルラブリー 野田クリスタル

「『M-1グランプリ2021』王者」錦鯉 長谷川雅紀

「『M-1グランプリ2008』3位」ナイツ 塙宣之

【「西」芸人】(※氏名50音順)

「『M-1グランプリ2024』準優勝」バッテリィズ エース

「『R-1ぐらんぷり2013』ファイナリスト」キンタロー。

「『キングオブコント2017』王者」かまいたち 濱家隆一

「『女芸人No.1決定戦 THE W 2021』ファイナリスト」ヒコロヒー

「『M-1グランプリ2016-2018』準優勝」水田信二

「『キングオブコント2017』王者」かまいたち 山内健司

「『女芸人No.1決定戦 THE W』審査員」ハイヒール リンゴ

ネタの審査を行うのは、5人のゲスト審査員。さらに北海道、東京、沖縄の観客300人もジャッジに参加する。

■第一部の進行は田村真子アナ 約4時間半の生放送を元気に盛り上げる

「『お笑いの日』第一部」の進行を務めるのは、朝のバラエティ番組『ラヴィット！』のMCを務め、2024年の「好きな女性アナウンサーランキング」で1位を獲得した田村真子アナウンサー。豪華出演者目白押しの『お笑いの日』を持ち前の明るさで元気に盛り上げる。

そして「『お笑いの日』第一部」のあとは、求人ボックスpresents『キングオブコント2025』。過去最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号を手にするのは誰なのか。

