アメリカと言えば、なにかとビッグサイズなイメージを持つ人も多いはず。しかし本当の「アメリカンサイズ」は私たちの想像を遥に超える大きさなのです……。

今回はアメリカテキサス州在住のアカリさんとアメリカ人の夫アーロンさんが、アメリカでの日常生活を発信しているYouTubeチャンネル「アカリ in Texas (ATX)」より、アメリカで食べられる“規格外のピザ”を紹介します。

超巨大ピザを提供するお店「BIG LOU’S PIZZA」へやって来た、アカリさんとアーロンさん。一番大きいピザは1カ月前からの予約が必要なため、今回は2番目に多いピザに挑戦します。

2番目といえど侮るなかれ。直径はなんと107cm! 日本で食べられるLサイズのピザが30～35cm程ですから、3倍以上の大きさがあります。

はじめは通常のテーブルに座っていましたが、2番目に大きいピザを注文すると伝えたところ「ピザが収まらない」ということで8人掛けのテーブルに案内されました。

専用のお皿も渡されたのですが……なんとこれで1カット分! ピザの姿はまだないのに怖くなってきますね。

そしてついに巨大ピザ到着～!! デ…デカすぎる!!!!!!

1カットでアカリさんの腕の長さくらいあります。

お皿に入れてみたら……収まっていません!!

こんなに巨大なピザは初めてなので、どうやって食べたらいいのでしょうか。こうやって比較すると顔3つ分くらいはありそうですね! 味は濃いめで美味しいようです。

一切れ完食しただけでクタクタなアーロンさん。糖分と塩分と油が脳をじわりと蝕みます。

ハーフ＆ハーフを注文しましたが、一切れが巨大すぎて、味変をしないと厳しいみたいです。レッドペッパーを掛けつつ、なんとか2切れ完食したアーロンさん。MVPを獲ったような大きな達成感を感じています。

さすがにこれ以上は食べられないので、お持ち帰りすることに。持ち帰り用の箱を買いましたが……どう見ても小さすぎる!!

追加の箱を貰いたいところですが、値段はなんと6ドル(約887円)。箱にしては少々お高いため、どうにかこうにか1つの箱に詰め込みます。

見たことないくらいパンパンになってしまいました。この先1ヶ月くらいはピザパーティーできそうですね!

入り口にはお店で一番大きいピザと同じサイズのお皿が。そのサイズはなんと直径157cm!小柄な大人くらいありますね。いつかこちらのピザにも挑戦してほしい。

信じられないくらい巨大なピザの姿に「見ただけでお腹いっぱい」「さすがアメリカすごいな…」「どうやって焼いてるの？」「味6種類くらい選びたい」「このサイズで1万円は安い」など驚きのコメントが寄せられていました。

今回注文したピザはこのサイズで85ドル(1万2567円)。シェアOKなので、大人数のパーティーではむしろお得になるかもしれません。

アカリさんのチャンネルでは、豪快で美味しい食事を提供するアメリカの飲食店を多数紹介しています。アメリカを旅行する際は、アカリさんの動画を参考にぜひ巨大料理にチャレンジしてみてください!