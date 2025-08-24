何気なく使用している日用品でも、海外の人からすれば「利便性抜群」「コスパ最強」と思えるものは多いのかもしれません。

金沢市出身の妻・りせさんとイギリス出身の夫・ルイスさんによる国際カップルYouTuberのチャンネル「りせとルイス」の動画が大きな注目を集めています。

紹介するのは、イギリスに住んでいるルイスさんの家族にさまざまな日本のお土産を渡す動画。ルイスさんのママにプレゼントしたのは、なんとクレハの看板商品「クレラップ」。

ラップをプレゼントされたルイスさんのお母さん

お母さんが実際にクレラップを使用すると、あまりにも簡単にラップが切れることに大興奮。日本では当たり前のように毎日使う日用品ではあるものの、「すごく特別な時だけ使うよ」と、ハイブランドの化粧品のように小出しにして使うと宣言します。

ラップの切れ味にこの表情

日本の食品用ラップのクオリティに感動しているルイスさんのお母さんがその値段を聞くと、ルイスさんは「いくらだと思う?」と返答。「多分10ポンド(約2000円)くらいじゃない?」と予想したものの、1ポンド(約200円)で購入したことを聞かされ、再び驚きの表情を見せました。

値段にも驚き

その後、親戚の前でお母さんは日本の食品用ラップのすごさを実演。得意げに使い方を教え、先ほどのお母さん同様に親戚のみなさんも驚きっぱなしでした。

この動画のコメント欄には、「日本じゃ当たり前の商品をこんな風に喜んで貰えるのは、日本人としてもすごく嬉しいですよね」「日本のものでこんなに喜んでくれる人たちがいるとめっちゃいいなぁ」と、日本の製品の品質の高さが海外の人に感動を与えることに誇らしさを覚えている人の声が多く寄せられています。

また、「ママさんが最高すぎてお腹痛い」「ルイスママ可愛すぎる」と、終始興奮しているルイスさんのお母さんを微笑ましく感じている人もいました。

日本のメーカーのすごさを感じられつつ、イギリスのお母さんの可愛さにも癒される素敵な動画でした。