元TBSアナウンサーで女優の田中みな実が9日、都内で行われたTBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』(10月10日スタート、毎週金曜22:00～)のプレミア先行試写会＆制作発表会見に、W主演を務める波瑠、川栄李奈をはじめ、向井康二(Snow Man)、中村蒼、野呂佳代、池村碧彩、津田篤宏(ダイアン)とともに登壇した。

『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子供の未来のため“母親なりすまし”という禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫役を波瑠、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵役を川栄李奈が演じ、茉海恵の一人娘・いろは役を池村碧彩が務める。

田中が演じるのは、薫の初めての“ママ友”で専業主婦の本橋さゆり。いろはと同じ年の息子を持ち、息子の柳和学園小学校への受験を通じて薫と巡り合う。

田中は「初めて専業主婦の役を演じます」と言い、「私は大学4年間、小学校受験の塾の先生のアルバイトをしていたんです。そこにいらしていたお父様お母様の空気感が、まさに全身紺に身を包んで。その方々のお姿が浮かびました」と役作りの参考になりそうなバイト経験を告白。「周りもけっこう、お受験しているお母さんたちが同世代で多かったりするので、無意識に参考にしているところもあります」と語った。

現場では野呂らと話すことが多いそうで、田中は「目が合ったらウインクしてみたり。ウインクキラーを野呂ちゃんとやっているんです」とエピソードを披露。野呂が「私は(ウインクを)受けたときに『ぶえーっ!』って」と話すと、田中は「……という心温まる現場です」とまとめていた。