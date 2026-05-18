「今週は、イヨ・スカイの回だ!」──放送前からSNSで話題になっていた、MBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00～)で、国内外の団体で高い評価を持つ女子プロレスラー、イヨ・スカイが17日の放送で取り上げられ、X(Twitter)では「感動した!」の声のほかに、日本の男性プロレスラー・EVILとの結婚についても触れられたことで「まさかの『情熱大陸』で結婚発表!」と話題になっている。

世界最大、アメリカのプロレス団体・WWE。その試合は、150か国以上10億人がテレビや配信を通じて熱狂しているといわれる。年に一度開催される大会「レッスルマニア」には6万人近い観客が訪れ、アメリカン・フットボールの「スーパーボウル」に匹敵する盛り上がりを見せる。

リングに上がるのは世界各国のトップ選手ばかり。そんなWWEに2018年、一人の日本人女性プロレスラーが参戦した。元体操選手だった彼女は、身体の柔らかさとバネを生かしたアクロバティックな技を駆使し、たちまち観客を魅了した。そして昨年、WWE女子世界王座にまで上り詰めた。それが、イヨ・スカイだ。

会場前にイヨが姿を現すと、途端に大歓声が湧き起こる。「IYO! IYO!」。サイン、ハイタッチ、ハグ、2ショット撮影…。彼女の人気は全米でうなぎのぼりだ。

WWEでは毎週月曜と金曜にテレビ中継のある試合が行われる。加えて、全米各地を巡る興行が組まれることも珍しくない。移動はすべて1人。空港やホテルと会場との往復には必ずレンタカーを運転し、食事もほとんど自炊だ。オーランドの自宅に帰ることができるのは週2～3日。空いた時間は全てトレーニングにあてる。そうして年間80試合近くに出場するというまさに「プロレス漬け」の毎日を8年間続けてきた。

取材を通じて見えてきたのは、常にストイックな姿。なぜこんなにもキツい生活を続けられるのか。「プロレスが楽しすぎてやめられない」そう笑顔で話すイヨにこの春、人生の大きな転機と呼べる出来事があった。憧れ続けてきた選手との対戦。そして、私生活での変化。イヨはこの先、何を求め、どのような道を歩もうとしているのか。

最高峰の舞台は、決して生半可では生き抜けない。「弱さすら見てもらうのが、プロレスの魅力」…リングを愛してやまないその生き方は、どこまでも一途だ。

「自分のことは自分で幸せにする」と語ったイヨ選手の言葉にも、Xでは「泣いた」「これなんだよね、人に甘えてちゃダメ」「(それに見合う)激しいトレーニング。素の顔がみられたのも良かった」「全世界のプロレスファン激震の一晩だった!」「なんという美しい人生」とイヨ選手を讃えるコメントがあふれていた。

同時に、EVIL選手との結婚については「結婚おめでとう!」「だからEVILもアメリカへ行くのか」「どうぞ、ずっとお幸せに!」と祝福の声が相次いでいた。

この放送は、TVerで見逃し配信されている。