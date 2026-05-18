フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で、17日に放送された「はぐれ者とはぐれ猫2 後編 ～革ジャン阪田の結婚～」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。

今回の主人公は、黒の革ジャンがトレードマークの阪田泰志さん(41)。名古屋で保護猫施設を運営し、200匹を超える猫たちの命を守り続けている。自由奔放な気分屋で、自らを「活動家」と呼ぶ“社会のはぐれ者”だ。

そんな阪田さんに意外な転機が訪れる。結婚を考える恋人ができたのだ。スタッフたちは祝福ムードに包まれるが、本人は「自分は結婚に向いていない」とはぐらかす。猫の保護活動に人生の全てを懸けてきた男は、恋人との未来に戸惑っていた。

一方で、前代未聞の計画も動き出す。名古屋市内の全ての野良猫に不妊・去勢手術を行うという「ねこ革命」だ。必要な資金は6億円超え。SNSで支援を呼びかけ、名門校で講演し、慣れないスポンサー探しにも奔走する。

その頃、常に満杯状態のシェルターで新たな騒動が発生。スタッフの女性が九州の飼育崩壊現場から20匹もの犬と猫を引き取ってきてしまったのだ。命を救う思いと、保護活動の現実がぶつかり合う。

そんな中、結婚に煮え切らない阪田さんにしびれを切らした恋人が“賭け”に出る。阪田さんが実家に帰る際に同行し、両親に会おうというのだ。家族との対面の結末は…。

『ザ・ノンフィクション』5月17日放送「はぐれ者とはぐれ猫2 後編 ～革ジャン阪田の結婚～」の注目度・世帯テレビオン率推移

注目度が急上昇したのは、CM明けの14時31分で74.7％に。阪田さんの恋人が意を決して彼の実家に同行し、両親と対面を果たした場面だ。そこから高い注目度で推移し、阪田さんの母が「うれしいですよ」、父も「いいんじゃないですか」と、両親ともに恋人を受け入れた同34分に78.5％まで達した。

X(Twitter)では「素敵な両親とお家だな。なんでこんなひねくれた感じの子供が育ったんだw」と、阪田さんの様子からは想像できない両親に驚く声が見られた。

引き続き高い注目度を維持したまま、同38分にはこの日の最高値となる78.7％に。悪性腫瘍によって両目が見えなくなってしまった猫について、阪田さんとシェルターのスタッフが意見を交わす場面だ。番組ではその前に、スタッフが九州の飼育崩壊現場から20匹もの犬と猫を引き取ってきてしまったことで、阪田さんが困惑する姿を映し出していたが、ふびんな命を思う2人の間に、わだかまりはなかった。

Xでは「うちの犬は下アゴだったから良かったけど、腫瘍できちゃうと可哀想だよね…」と、かわいそうな猫を想う投稿が見られた。

この放送回は、TVer・FODで見逃し配信中。次回は、12浪の末に悲願の早稲田大学に合格し、40歳目前で内定をつかんだ男性を追った「橋田賞受賞記念 特別編 12浪の早大生 40歳の春」が24日に放送される。