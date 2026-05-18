「今まで人生で会ったことない人のオーラがバーンってきてて」――。DJ KOO(TRF)が、17日に放送された日本テレビのバラエティ番組『メシドラ ～兼近＆真之介のグルメドライブ～』(毎週日曜12:45～ ※関東ローカル)で、小室哲哉と初めて対面した時の衝撃を語った。19歳でDJとして報酬を得るようになってから45年。TRF誕生につながる運命的な出会いと、下積み時代の“昭和体育会系”な日々が明かされた。

DJ KOO

今回は、栃木県下野市の旅。まずは、童話で有名なグリム兄弟の出生地であるドイツをイメージして作られた文化交流施設 「グリムの森」内の「グリムの館」へ向かう。DJ KOOは自身のInstagramアカウントは「毎日更新したい」とのことで、この旅でも写真を撮るべく、館長のおすすめの噴水などでさっそく撮影を行った。

次に、園内に併設する、グリム童話「ヘンゼルとグレーテル」に登場するお菓子の家をモチーフに作られたドーム型の建物が特徴的な「マツガミネコーヒービルヂング 103 グリムの森店」に向かい、ドリアやパンケーキなど8品を注文。

店内では、「ディスコやクラブで何分間か回してお客さんに踊ってもらうのが仕事」というDJという職業を、TRF結成後どのように表現していったかについてトーク。TRFを生み出した音楽プロデューサー・小室哲哉から「フロアを沸かしているのがDJだけど、TRFの時は(1曲の)3分間でDJを表現してくれないか」と言われたことで、パフォーマンスを「ウェイウェイみたいに(盛り上げる形で)やったりとか」表現していったという。

「DJを始めて、19(歳)の頃にやっとお金もらえるようになって45周年」というDJ KOO。移動中は、そのDJとしてのキャリアについて深掘りした。

兼近大樹が「(DJとして)日本最長ですか?」と聞くと、DJ KOOは「(もっと)長い人はいるけど、DJの現場の数は最多かもしれないな」「営業行ってるし、盆踊りでもDJやってるし、アニソンやってるし、ゲームコンテンツやってるし、クラブでもやってるし、ジャンルは結構広がったかも」と振り返る。

DJとしてのキャリアを歩み始めた当初は「見習いから入るんだよね。めちゃめちゃ徒弟制度だから」と「ウエーターやりながら、DJブース掃除しながら、何でもやって、それで(レコードを)回す練習はお客さんが入る前とか終わってからにする」という生活。先輩から「ラーメン買ってこい」と言われるとラーメンを買いに行くことも。しかし「高校の時、柏日体(現・日本体育大学柏高等学校)という日体大系列の高校で、ラグビー部だったのね。ゴリゴリの昭和の体育会系だったから、そういう先輩の何々(に応える)というのは得意だった。どこのお店の見習いよりもおいしくて良いラーメンを早く先輩に届ける、その根性はあったので」という。

昭和の懐かしい喫茶店メニューが長く愛される喫茶店「COFFEE HOUSE PARCEL」では、「TRFって最初グループではなかったんだよ」 「イベントをやるのでイベント要員みたいな形で(呼ばれた)」と、当時あった「横浜ベイサイドクラブ」で小室がイベント「TK RAVE FACTORY」を行うにあたりDJとして出演したことを回想。その際、小室に挨拶すると「今まで人生で会ったことない人のオーラがバーンってきてて」と感じたDJ KOOは「明日からもスタジオ来ていいですか?」と相談。「そこから半年くらい通った。毎日押しかけですよ。今までアンダーグラウンドが一番かっこいいと思ってたから、一般の人が分かるような音楽を作ってるというのはちょっとクールじゃねぇなと思ってたけど、小室さんに会った時それが一発でふっとんで、この人についていきたいなと思って」と心酔したそうだ。

その時の小室の様子を「やってることは自分たちよりマニアックだったのよ。シンセの音を作るのに、僕らはプリセットという初めから(シンセサイザーに)入ってる音を使うんだけど、小室さんは信号のノイズからシンセの音をピアノに変えていったり」と語り、自身は「小室さんの機材をきれいにしたり、書いたものをちゃんととっておいたり、そういうことをやって。小室さんが“あれある?”と聞いたら“はい、あります”みたいな」形でこの時期を過ごしていたそうだ。

この放送は、TVer・Huluで配信されている。