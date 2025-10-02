歌手でタレント・あのが8月26日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの早瀬ノエルとトークを繰り広げた。

あの

「洗濯めっちゃ放置」「掃除は結構ギリギリ」

アイドルデビューする前から、“あのファン”だったという早瀬。「はじめて見るタイプのアイドルで。アイドルのイメージと全然違ったので、いいなと思った」と好きになったきっかけを明かし、「ガッツリ話す機会があったらいいなと思ってたのでうれしい」と共演に歓喜。一方で、終始落ち着いた様子の早瀬に、あのが、「好きなのは伝わるけど……。僕のファンは、キャー! みたいな人が多いから。ファンとは思えないぐらい冷静」とツッコむと、「よく言われます(笑)」と苦笑しながら返した。

また、「音楽がやりたい」「走るのが早い」など2人の共通点の話題になると、あのは、「確かに今日、話聞いてて似てると思うこと多かった。なんか感情出すの下手そう」「冷めてるじゃないけど。ちょっと冷静なところは似てる気がする」と分析。早瀬が、「生活力はあんまりないかも。洗濯めっちゃ放置しちゃう」「掃除は結構ギリギリ。それよりも一旦寝たいなとか、一旦YouTube観たいなとか。寝るのが好き」と語ると、「おお～! ズッ友です。一緒すぎる!」と意外な共通点に喜んだ。

そんな2人は、プライベートで会う約束をすることに。以前から、早瀬に誘われていたあのは、「この場で決めよう。LINEが苦手なので……」と言いながら、好きな食べ物や場所、日程などをリサーチ。結果、“2人きりの個室でしゃぶしゃぶ”に決定したが、あのは、「目的は仲良くなるで合ってますか?」「僕ホント慣れてないから……。友達になっていいんですか?」と及び腰で話しつつ、「10月に予定入れといてください。全部の日程に“(仮)あのちゃん”って」「マジ本当に仲良くなるので行きます」と前向きに意気込んでいた。