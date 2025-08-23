歌手でタレント・あのが19日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。最近のストレス発散法を打ち明けた。

あの

「ちょっとの隙間時間が大切」「羽を伸ばすチャンス」

「帰ってからも仕事するみたいな感じの生活をずっと送ってる」「ちょっとの隙間時間がマジで大切。自分の羽を伸ばすチャンス」と多忙な日々を明かしたあの。収録の合間に2時間の空き時間ができたため、「休憩できるぞ! やりたいことできるぞ!」と思い、「いっぱいガチャガチャがあるところ知ってるから、そこに行こうと思って。ウキウキ一人で歩いて行った」とカプセルトイ専門店を訪れたと話した。

続けて、「両替機にまず行って。バーッてお金を替えるんだけど。3万円分を一気に」と告白し、「今考えると正気の沙汰じゃないんだけど……。1,000円を入れて100円がバーッて出てきて。また1,000円入れてっていうのを3万円分やって」と回顧。3万円分の100円玉を手にし、「僕、そのとき目が血走ってるというか。今しかないから、ずっとやりたかったから。やってやろう! と思ってムキになってた。ちょっと殺気立ってた(笑)」と当時の心境をぶっちゃけた。

「このお金を全部使ってやるんだ! と思って、とにかくいっぱいやった」「何も欲しくないけどやる。僕は回したいだけだから」と語ったあの。「ガチャガチャはとにかくストレス発散でバーッてやった。めちゃくちゃ使って、何万円分もやって。僕はできたらいいわけよ。正直、何が欲しいとかはないから」と話し、「女マネージャーが2人いて。全部あげた。これいらない、これもいらないって」と明かす場面も。お目当てのものはなかなか当たらなかったようだが、「ゆっくり楽しめました」と大満足した様子だった。