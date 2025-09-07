連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)のファン感謝祭が6日、高知市文化プラザかるぽーと 四国銀行ホールにて開催され、主人公・柳井のぶ役の今田美桜、のぶの母・朝田羽多子役の江口のりこ、のぶの妹・辛島メイコ役の原菜乃華が登壇した。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じ、脚本は中園ミホ氏が手掛けている。

イベントでは、観覧希望者から寄せられた『あんぱん』第100回までで印象に残ったシーンの中で、人気の高かったシーンをランキング形式で振り返りながら、トークが展開された。

メイコの健太郎(高橋文哉)への恋心があふれるシーンも選ばれ、原は「健太郎さんとメイコのシーンは、ラブコメを見ているかのような、見てくださる皆さんをキュンキュンさせたいなという思いで演じていました」と述べ、「メイコも健太郎も明るくて朗らかでふわふわしている感じなので、2人だけの空気感というか、コメディ要素が多いセリフも多かったりするので演じていて楽しかったです」と振り返った。

そして、メイコの初恋が叶ったときは「よかったねえって思いました」と原。「すごく長い期間を経て結ばれて本当にうれしかったです。娘の初恋が実ったみたいな気持ちになりました」と笑顔で話した。

健太郎の恋の相手を変えた理由「収録が進むたびに…」

また、イベントの中で、台本の執筆に入る前の構想段階では、健太郎の恋の相手が違ったと明かされ、当初は蘭子(河合優実)だったと発表されると、観客から「えー!」と驚きの声が上がった。

江口が「健太郎くんが登場しメイコがすぐに一目惚れして、そのくらいのときに蘭子と健太郎がそのうち結婚するんだよと聞いて、そういう話ってありえるのかなと。というのも、豪ちゃん(細田佳央太)と蘭子のストーリーが熱くなってきていたので」と言うと、今田も「変わりましたね」と振り返った。

制作統括の倉崎憲チーフ・プロデューサーの言葉も紹介され、「蘭子が戦争で豪ちゃんを亡くすということで、物語の後半どこかで一歩踏み出してほしいという思いがありました。その中で、明るい健ちゃんが適任なのではないかということで、最初は蘭子と健ちゃんが結ばれるという方向でした」と説明。収録が進む中で相手がメイコに変わったそうで、「メイコと健ちゃんが結ばれないと視聴者の皆さんも怒るんじゃないかと。2人の雰囲気もいいし、こういう風に変わっていきました」とも伝えられた。

イベントの終盤、倉崎氏も登壇。「収録が進むたびに、原さん演じるメイコさんと文哉さん演じる健太郎の2人の組み合わせが本当に魅力的で、我々もずっと見ていたいと思った。きっと視聴者の皆さんも同じ感覚だと思うので、チーム一同で2人が結ばれるという結末にさせていただきました」と改めて説明し、「いかがでしたか?」と問いかけると、観客は大きな拍手で応えていた。