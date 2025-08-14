14日に放送された連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)の第99回で、Mrs. GREEN APPLE・大森元貴が演じる作曲家・いせたくやが「見上げてごらん夜の星を」を歌うシーンが登場し、SNSで反響を呼んでいる。大森にインタビューし、歌唱シーンにどのような気持ちで挑んだのか話を聞いた。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じ、脚本は中園ミホ氏が手掛けている。

朝ドラ初出演の大森が演じるいせたくやは、数多くの名曲を生み出した昭和の名作曲家・いずみたくさんがモデル。音楽を担当したミュージカル『見上げてごらん夜の星を』で嵩が舞台美術を担当することになり、嵩が作詞を担当した「手のひらを太陽に」の作曲を手がけることになっていく。

第99回では、ミュージカル『見上げてごらん夜の星を』の練習が行われているアトリエにのぶが差し入れを持って訪れ、その際にいせが劇中主題歌「見上げてごらん夜の星を」を歌い、のびやかな歌声を披露。のぶと嵩が感動して拍手を送るというシーンが描かれた。

SNSでは「大森さんの歌う力、さすが」「ミセス大森さんのアカペラすごくて涙出た」「とっても感動した」「ソロの歌唱力ハンパない…！圧倒されるなぁ」「感動！！鳥肌！！」「本来の歌い方ではなく役として歌ってるのがよくわかった」「低い声も素敵」などと反響を呼んでいる。

台本を読んで「歌う」と書かれているのを見た時に、大森は「やったな中園さん(笑)」と思ったという。

「すごく面白いし、意味はわかりますが、僕が歌うところが目立つフックになってしまうと作品を邪魔するなと思い、繊細に描きたいという話を監督と匠海くんも含めてお話させていただきました」

普段Mrs. GREEN APPLEとしてさまざまなステージで歌っている大森だが、ドラマでは“ミセス感”を消してたくやとして歌うことに徹したそうで、低音で歌うことを意識したと明かす。

「たくやはプレイヤーではないという大前提があり、歌う時に少しためらいがあると思うので、そこのニュアンスを大切にしたいなと思いました。また、ミセスはキーが高いですが、たくやで歌う時はなるべくキーを抑えて、ミセスが香らないように。そういう意味で、歌うシーンではミセスを削る作業を意識しました」

また、いずみさんは出たがりだったという話も聞いて、その感じも大切に。

「『全然俺歌うよ』という感じだったと事務所の方々に伺ったので。でも、出たがりとはいえ、いつも表に出ていないからこその欲求や遊びもあるだろうと思い、そこのコントラストは自分なりに意識しました」と語っていた。

