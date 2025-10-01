タカラトミーアーツから9月29日、「サンリオキャラクターズ」のペンダントが入った食玩が登場! キラキラ輝くジュエリーが、とっても可愛いんです!
どのペンダントもキラッキラですね。
ペンダントのサイズは約4.2cm。サンリオキャラクターズがラインストーンを抱えたキュートなデザインで、ペンダントとしてはもちろんのこと、チェーンの長さを調節することで、チャームにもなるのだとか。
ラインナップは「ハローキティ」「ポムポムプリン」「クロミ」「シナモロール」「マイメロディ」の5種で、それぞれ「ゴールドメッキ」「ライトブルーメッキ」「ライトパープルラメ入り」「ネオンピンク」の4色で登場。ペンダントの種類は全部で20種類です!
SNSでは、「ヴァ〜〜〜〜〜〜〜〜 かわちい100億点すぎ」「やばーーーい!!! クロミちゃんもいるよーーーっ」「コンプリートしたくなっちゃう…♡」「娘がとかじゃなく私が欲しい」と話題に。どれが出ても可愛いのが嬉しいですよね。
チューインガムが1個入っていて、価格は418円。気になる方は、お菓子売り場で探してみてくださいね。
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部