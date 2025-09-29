エレガントでフェミニンなレディースファッションを展開する「MAYLA」から、『葬送のフリーレン』の世界観を表現した特別なパンプスが登場。フリーレンのコスチュームを思わせる柔らかな彩と気品あるシルエットが、とっても素敵なんです!

MAYLA「葬送のフリーレン アイコニック シューズ オブジェ パンプス」(29,700円)

なんて可愛いパンプスなんでしょう。

ふんわりと揺れるフリーレンの髪色を思わせるリボン、フリーレンの耳元を飾るイヤリングをモチーフにしたチャーム。また、フリーレンの装いに欠かせないウエストベルトをイメージした甲のストラップと、履き口にはゴールドのパイピングが。どこから見ても上品で美しい。

さらに、インソールは、ヒンメルの故郷の花着月草が一面に咲いたデザインに。"花畑を出す魔法"をイメージして、アッパーには花々が咲き広がるような繊細なレースが。ここまでくると、もはや芸術! お部屋に飾っておくだけでもテンションあがりますね!!

サイズは22.5cm〜25.5cm(34〜40)を展開。価格は2万9,700円です。SNSでは、「すっげぇ可愛い」「めっちゃ良い!!!!!履きたい!!!!!!」「綺麗過ぎて外履きにできないよー」「かわいー♡飾っときたい♡」と話題に。現在予約受付が行われているのですが、あまりの人気に売切れとなっているサイズも出始めています。

パーティやコスプレなど特別な日に履くのはもちろん、飾って眺めるだけでも『葬送のフリーレン』の世界に入り込めちゃうパンプス。気になる方はお早めに!

(C)山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部