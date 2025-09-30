エルティーアールは10月25日より、「ちいかわベーカリー」(東京都渋谷区)の1周年を記念した感謝祭「『ちいかわベーカリー』1st Anniversary Celebration」を開催する。

1周年を祝う特別なパン

「『ちいかわベーカリー』1st Anniversary Celebration」では、ちいかわのポシェットや報酬袋をイメージしたパンや、ちいかわやハチワレのさすまたやうさぎの討伐棒をイメージした甘いスティックパイやチーズパン、さらに、バターシュガー味やうまカレー(鬼)味の「ちいかわラスク」など、ちいかわたちの魅力が詰まったさまざまなパンが登場する。

報酬袋焼き

中にはあんバター(報酬)が入っている。550円。

「『ちいかわベーカリー』1st Anniversary Celebration」報酬袋焼き

さすまたスティックパイ(ちいかわ)

ヤーッ!! シュガーに包まれたちいかわの甘いさすまたスティックパイ。550円。

「『ちいかわベーカリー』1st Anniversary Celebration」さすまたスティックパイ(ちいかわ)

うさぎ食パン

チーズが練りこまれた、ほんのり塩味があるうさぎ食パン。950円。

「『ちいかわベーカリー』1st Anniversary Celebration」うさぎ食パン

くりまんじゅうのおつまみカリカリラスク

思わずハァ～ッ…と言いたくなるニンニクカラメなガーリック味のラスク。650円。

「『ちいかわベーカリー』1st Anniversary Celebration」くりまんじゅうのおつまみカリカリラスク

くまさんポシェットパン … 550円

さすまたスティックパイ(ハチワレ) … 550円

討伐棒チーズパン … 550円

ハチワレ食パン … 950円

ちいかわラスク(バターシュガー)… 320円

ちいかわラスク(パンケーキ風メイプルシナモン) … 320円

ちいかわラスク(うまカレー(鬼)) … 320円

オリジナルグッズ

オリジナルグッズには、キャンディ入り巾着やちいかわベーカリートレーといった日常使いしやすいアイテムが登場。手土産やギフトにもぴったりなデザインとなっている。

ちいかわベーカリー トレー(サンドなトリオ)



「『ちいかわベーカリー』1st Anniversary Celebration」ちいかわベーカリー トレー(サンドなトリオ)

ちいかわベーカリー キャンディ入り巾着



「『ちいかわベーカリー』1st Anniversary Celebration」ちいかわベーカリー キャンディ入り巾着

1周年記念キャンペーン

また、1周年を記念して、“1周年オリジナルマット缶バッジ”がもらえる購入特典や、東急プラザ表参道『オモカド』『ハラカド』の対象店舗との連動企画を展開。さらに、おもはらの森では、ちいかわベーカリー1周年を記念したムック本『ちいかわとあそぶっく ちいかわベーカリー特大号』(KADOKAWA、10/28発売予定)のキッチン化―をイメージしたドリンクスタンドが期間限定で登場するなど、趣向を凝らしたキャンペーンが多数展開される。

ちいかわベーカリー 購入特典

ちいかわベーカリーにて税込3,300円以上購入すると、購入特典として「1周年オリジナルマット缶バッジ」がもらえる。

「『ちいかわベーカリー』1st Anniversary Celebration」購入特典「1周年オリジナルマット缶バッジ」※画像はイメージ

『オモカド』『ハラカド』購入特典

東急プラザ表参道『オモカド』『ハラカド』の対象店舗にて、税込1,500円購入するごとに、「ステッカー」1枚(全4種、ランダム)がもらえる。最大8枚まで。配布期間は10月25日～11月3日。

「『ちいかわベーカリー』1st Anniversary Celebration」『オモカド』『ハラカド』の購入特典ステッカー

おもはらの森ドリンクスタンド

おもはらの森に、ムック本『ちいかわとあそぶっく ちいかわベーカリー特大号』(KADOKAWA、10/28発売予定)のキッチンカーをイメージしたドリンクスタンドが登場。

「『ちいかわベーカリー』1st Anniversary Celebration」おもはらの森ドリンクスタンド ホットドリンク(カップ)

「ホットココア+いちごフィナンシェ」や「ホットカフェラテ+いちごフィナンシェ」をいずれも1,000円で楽しむことができる。なお、フィナンシェのキャラクターは、ちいかわ・ハチワレ・うさぎから選ぶことができ、1周年オリジナルPPコースターが付いてくる。提供期間は10月25日〜11月7日。

(C)nagano