エルティーアールは10月25日より、「ちいかわベーカリー」(東京都渋谷区)の1周年を記念した感謝祭「『ちいかわベーカリー』1st Anniversary Celebration」を開催する。
1周年を祝う特別なパン
「『ちいかわベーカリー』1st Anniversary Celebration」では、ちいかわのポシェットや報酬袋をイメージしたパンや、ちいかわやハチワレのさすまたやうさぎの討伐棒をイメージした甘いスティックパイやチーズパン、さらに、バターシュガー味やうまカレー(鬼)味の「ちいかわラスク」など、ちいかわたちの魅力が詰まったさまざまなパンが登場する。
報酬袋焼き
中にはあんバター(報酬)が入っている。550円。
さすまたスティックパイ(ちいかわ)
ヤーッ!! シュガーに包まれたちいかわの甘いさすまたスティックパイ。550円。
うさぎ食パン
チーズが練りこまれた、ほんのり塩味があるうさぎ食パン。950円。
くりまんじゅうのおつまみカリカリラスク
思わずハァ～ッ…と言いたくなるニンニクカラメなガーリック味のラスク。650円。
- くまさんポシェットパン … 550円
- さすまたスティックパイ(ハチワレ) … 550円
- 討伐棒チーズパン … 550円
- ハチワレ食パン … 950円
- ちいかわラスク(バターシュガー)… 320円
- ちいかわラスク(パンケーキ風メイプルシナモン) … 320円
- ちいかわラスク(うまカレー(鬼)) … 320円
オリジナルグッズ
オリジナルグッズには、キャンディ入り巾着やちいかわベーカリートレーといった日常使いしやすいアイテムが登場。手土産やギフトにもぴったりなデザインとなっている。
ちいかわベーカリー トレー(サンドなトリオ)
ちいかわベーカリー キャンディ入り巾着
1周年記念キャンペーン
また、1周年を記念して、“1周年オリジナルマット缶バッジ”がもらえる購入特典や、東急プラザ表参道『オモカド』『ハラカド』の対象店舗との連動企画を展開。さらに、おもはらの森では、ちいかわベーカリー1周年を記念したムック本『ちいかわとあそぶっく ちいかわベーカリー特大号』(KADOKAWA、10/28発売予定)のキッチン化―をイメージしたドリンクスタンドが期間限定で登場するなど、趣向を凝らしたキャンペーンが多数展開される。
ちいかわベーカリー 購入特典
ちいかわベーカリーにて税込3,300円以上購入すると、購入特典として「1周年オリジナルマット缶バッジ」がもらえる。
『オモカド』『ハラカド』購入特典
東急プラザ表参道『オモカド』『ハラカド』の対象店舗にて、税込1,500円購入するごとに、「ステッカー」1枚(全4種、ランダム)がもらえる。最大8枚まで。配布期間は10月25日～11月3日。
おもはらの森ドリンクスタンド
おもはらの森に、ムック本『ちいかわとあそぶっく ちいかわベーカリー特大号』(KADOKAWA、10/28発売予定)のキッチンカーをイメージしたドリンクスタンドが登場。
「ホットココア+いちごフィナンシェ」や「ホットカフェラテ+いちごフィナンシェ」をいずれも1,000円で楽しむことができる。なお、フィナンシェのキャラクターは、ちいかわ・ハチワレ・うさぎから選ぶことができ、1周年オリジナルPPコースターが付いてくる。提供期間は10月25日〜11月7日。
(C)nagano