プリキュアシリーズのアイテムをより美しく、プリティに再現した復刻玩具シリーズ「プリティメモリーズ」(バンダイ)に、『Yes! プリキュア5』の「ピンキーキャッチュ」が登場! 腕に着ければ、あの変身シーンを再現できちゃいますよ。

Pretty Memories Yes!プリキュア5 ピンキーキャッチュ

これはまさしく、キュアドリームが腕に着けていた「ピンキーキャッチュ」! プリキュア好きならば、すぐに変身シーンが蘇ったはず。これはテンション上がりますね!!

クオリティの高い仕上がりで、LEDが発光すると、本体のハーフミラーが透過し、変身シーンをイメージした蝶々のデザインが浮かび上がるのだとか。また、シートを付け替えれば、キュアドリーム以外の4人にもなりきれる仕様に。ボタンを押すとフタが閉じるギミックも再現されています。

さらに、それぞれの変身時や個人技を繰り出すときのセリフに加え、おしゃべり音声、アニメと同じBGM、サウンドエフェクトも収録されているので、さまざまなシチュエーションでプリキュアになりきることが出来ちゃうのだとか。もちろん、主題歌「プリキュア5、スマイルgo go!」も収録されています!!

プリキュアファンにはたまらないなりきり玩具の登場に、SNSでは「ほしすぎて涙出る」「これで喜んでしまう世代です!笑笑」「この瞬間のために生きてた」「秒で予約しました!!」「メタモルフォーゼしたい!」といった声が続々と。プリキュアファンのみなさん、腕に着ける日が待ちきれないようですね。

「Pretty Memories Yes!プリキュア5 ピンキーキャッチュ」は、11月14日まで予約受付が行われており、発送は2026年の3月の予定となっています。価格は6,270円。メタモルフォーゼしたい方は、この機会をお見逃しなく!!

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部