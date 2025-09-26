冬の乾燥崩れを防いでくれるプリマヴィスタの人気下地に、マイメロディ&クロミデザインの限定パッケージが登場しました!
こちらは、サンリオキャラクターズのマイメロディとクロミが、カワイイ・キレイを応援してくれるプリマヴィスタの『スキンプロテクトベース＜乾燥くずれ防止＞』。大きなリボンをしたマイメロディとクロミ、可愛いですね。1つのハートを2人で抱き抱えるというキュートなデザインで、メイク時間が楽しくなること間違いありません!
もちろん、コスメとしても優秀。乾燥が気になる環境でもスキンプロテクトヴェールが肌にしっとりなじみ、夕方までツッパリ感なく過ごせるのだとか。カラーは、マイメロディが「ベージュ 色ムラカバー」、クロミが「ラベンダー くすみカバー」の2色。白浮きしにくく肌になじむトーンアップカラーとなっています。
一日中うるおい続く、キュートな化粧下地。気になる方はチェックしてみてくださいね。
プリマヴィスタの乾燥くずれ防止下地に #マイメロディ #クロミ の限定デザインが登場♡— サンリオ (@sanrio_news) September 12, 2025
全国のウエルシアグループ･イオン･イオンスタイルで発売中！
メイクをくずさない美容液下地で、ふたりと一緒に“私の好きな肌”を1日キープしちゃおう♪https://t.co/P7JSSlAxP0#メロクロな関係 pic.twitter.com/vbL4zxQftO
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部