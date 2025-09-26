冬の乾燥崩れを防いでくれるプリマヴィスタの人気下地に、マイメロディ&クロミデザインの限定パッケージが登場しました!

プリマヴィスタ スキンプロテクトベース＜乾燥くずれ防止＞ 限定デザイン（マイメロディ＆クロミ）

こちらは、サンリオキャラクターズのマイメロディとクロミが、カワイイ・キレイを応援してくれるプリマヴィスタの『スキンプロテクトベース＜乾燥くずれ防止＞』。大きなリボンをしたマイメロディとクロミ、可愛いですね。1つのハートを2人で抱き抱えるというキュートなデザインで、メイク時間が楽しくなること間違いありません!

プリマヴィスタ スキンプロテクトベース＜乾燥くずれ防止＞ 限定デザイン(左)マイメロディ「ベージュ 色ムラカバー」、(右、クロミが「ラベンダー くすみカバー」

もちろん、コスメとしても優秀。乾燥が気になる環境でもスキンプロテクトヴェールが肌にしっとりなじみ、夕方までツッパリ感なく過ごせるのだとか。カラーは、マイメロディが「ベージュ 色ムラカバー」、クロミが「ラベンダー くすみカバー」の2色。白浮きしにくく肌になじむトーンアップカラーとなっています。

一日中うるおい続く、キュートな化粧下地。気になる方はチェックしてみてくださいね。

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部