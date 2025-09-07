連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)のファン感謝祭が6日、高知市文化プラザかるぽーと 四国銀行ホールにて開催され、主人公・柳井のぶ役の今田美桜、のぶの母・朝田羽多子役の江口のりこ、のぶの妹・辛島メイコ役の原菜乃華が登壇した。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じ、脚本は中園ミホ氏が手掛けている。

イベントには850人の『あんぱん』ファンが来場。大きな拍手に迎えられた3人は、「ありがとうございます」と笑顔を見せた。

今田は「今日久しぶりにお二人ともあったんですけど、一気にあのときの感覚に戻るなと思ってワクワクしています。撮影の前室とか撮影のときのことをいろいろ思い出しました」としみじみ。原は、大勢の観客を見渡して「こんなに温かく迎えていただいてとってもうれしいです。ありがとうございます!」と喜び、江口も「こんなに愛がいっぱいで驚きました。ありがとうございます」と感謝した。

イベントでは、観覧希望者から寄せられた『あんぱん』第100回までで印象に残ったシーンの中で、人気の高かったシーンをランキング形式で振り返りながら、トークが展開された。

1位に選ばれたのは、のぶと嵩の告白シーンとプロポーズシーンだった。

嵩から告白されたのぶが「嵩の二倍、嵩のこと好き!」と抱きついたシーンは大きな反響を呼んだが、今田は「素敵なセリフですよね。かわいらしくて、のぶらしくて」と振り返り、「皆さん2人の行方をずっと見守ってくれていたと思うので、結ばれたシーンは温かい声が届いて。私と北村さんも親心みたいな感覚もあって、『やっとだねえ』って言いながら撮影していました」と語った。

江口が「照れ臭さとかないの?」と尋ねると、今田は「ここはあんまり照れ臭さはなかったです」と答え、「ただ、別の撮影でNHKにいらっしゃっていた次郎さんが遊びに来てくれていたんです。亡くなった主人に報告できたみたいな気持ちになりました。それがすごく印象的でした」と次郎役の中島歩が撮影を見守っていたことを明かした。

また、走って抱きつくシーンでは、「一番女性っぽく走ってほしいというオーダーがありました」と明かし、「難しかったですね」と話していた。