タレントの藤本美貴が9日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。復縁を迷っている27歳シングルマザーのお悩みにアドバイスを送った。

相談者「喝を入れていただき、ありがとうございます」

藤本美貴

子供が生後半年のときに離婚したという相談者は、「モラハラに耐えられず、別居して関係修復をはかっていたが、彼がマッチングアプリで婚活しているのを知って離婚した」と説明しつつ、「今でも彼のことを嫌いになれない。娘への愛情も感じる」と心の内を吐露。「離婚してから言動を理解するようになり、一喜一憂しなくなった。今のメンタルなら、結婚生活を続けられたかもしれない」と迷いがあるものの、「大事な人を傷つけていいはずはない。これからは前を向きたい」と語った。

藤本は、「このまま戻ったら、モラハラにハマる女だよね。絶対に戻らないほうがいい」とピシャリ。「“普段はすごいやさしいんだよね～”って言ってるDV男と別れられない人と一緒だよ。“この人は私がいないとダメな人だから”って。その人にも前の彼女がいるんだから、私じゃなくても大丈夫なの」と語りかけ、復縁について、「戻らない。絶対ダメだよ。絶対ダメ!」「自分を犠牲にしてまでダメ男を支える必要はない。だって、次の女を探そうとしてたわけだし」と自身の考えを伝えた。

また、相談者によると、元夫のモラハラ気質は改善しておらず、子供との面会も、「時間が早すぎるから会わない」と言われたことがあるという。これに、藤本は、「“愛を感じます”って言ってるけど、“朝早いから会わなくていい”なんて、愛じゃないじゃん」とバッサリ。「私からしたら、信じられない。“子供のこと全然好きじゃないじゃん”って思っちゃう。そんなので“会わなくていい”ってどういうこと? 会える日が決まってるなか、その努力もできないって。全然好きじゃないじゃん」と切り捨てていた。

コメント欄では、相談者が「喝を入れていただき、ありがとうございます」という感謝の言葉とともに、「自分と子供のことを考えると、戻らない一択です!」「今は迷いがないです。そして前に進んでいます!」と報告。他の視聴者からも、「絶対正しいと思います」「頑張ってください!」「応援してます」「よかった!!」などの反応が寄せられている。