9月28日に実写化が発表され、大きな話題になったサッカー漫画『ブルーロック』。2018年に「週刊少年マガジン」での連載がスタートし、2022年にはTVアニメ化、2024年には劇場アニメ化、そして2026年夏には実写映画が公開される予定です。

出演者は大規模なオーディションで決定すると発表されましたが、SNSでは「誰が演じるのか」で盛り上がっています。今回、マイナビニュース会員301名に向けて、「『ブルーロック』御影玲王を演じてほしい俳優」というアンケートを実施。その結果をご紹介します。

『ブルーロック』御影玲王を演じてほしい俳優は?

『ブルーロック』に登場する御影玲王は、大企業・御影コーポレーションの御曹司で高校2年生。"超万能型"なプレイヤーである一方、突出した武器がないことが欠点。同じチームの凪誠士郎は、高校の同級生であり相棒同士です。

今回、マイナビニュース会員に聞いた「御影玲王を演じてほしい俳優」で上位にランクインした俳優をご紹介します。

1位：横浜流星(9票)

2位：吉沢亮・神木隆之介(4票)

4位：中川大志・平野紫耀(3票)

続いて、5名に寄せられたコメントをご紹介します。

1位：横浜流星(6票)

1位は横浜流星が6票を獲得してランクイン。コメントをご紹介します。

神秘的でいかにもという感じがするから(30代女性/大阪府/建設・土木)

綺麗だから(40代女性/東京都/ソフトウェア・情報処理)

2位：吉沢亮(4票)

同率2位は吉沢亮が4票を獲得してランクイン。コメントをご紹介します。

役に合いそうだから(30代男性/兵庫県/ソフトウェア・情報処理)

御影玲王のイメージ通り(50代男性/静岡県/農林・水産)

2位：神木隆之介(4票)

同率2位は神木隆之介が4票を獲得してランクイン。コメントをご紹介します。

ビジュアル的に合っていると思う。(20代男性/大阪府/医療・福祉・介護サービス)

演技がうまいから演じてほしい(40代女性/神奈川県/その他)

見た目があっている(50代女性/鹿児島県/その他)

4位：中川大志(3票)

同率4位は中川大志がランクイン。コメントをご紹介します。

御曹司役ができそう(50代男性/大阪府/流通・チェーンストア)

王子様的な雰囲気があっている(50代男性/東京都/専門コンサルタント)

4位：平野紫耀(3票)

同率4位は平野紫耀がランクイン。コメントをご紹介します。

なんとなく品があるので。御曹司的な感じが出るかな？と思いました(50代女性/大阪府/その他)

何不自由ない環境で育ったことによる退屈さを抱えながらも、サッカーと「W杯優勝」という目標に出会ったことで情熱を燃やす御曹司という感じがとてもあっていると思うから。(40代男性/大阪府/その他)

この人に演じてほしい! 熱いコメントが寄せられた俳優も!

TOP4以外にも、多くの俳優に「御影玲王を演じてほしい」という声が寄せられています。その中から、「この人に演じてほしい!」という熱いコメントをご紹介します。

菊池修司

舞台『ブルーロック』での雰囲気がまんまだったから(30代男性/東京都/フードビジネス(総合))

綱啓永

顔と雰囲気が似ているので。(40代男性/静岡県/ソフトウェア・情報処理)

目黒蓮

冷静な判断ができそう。(50代女性/三重県/専門店(その他小売))

まとめ

『ブルーロック』「御影玲王を演じてほしい」俳優、1位は横浜流星、同率2位が吉沢亮・神木隆之介という結果になりました。

あなたは誰に演じてほしいでしょうか? 公式の発表を待ちつつ、演じてほしい俳優を予想してみるのも楽しいかもしれません。

調査時期:2025年9月29日 調査対象: マイナビニュース会員 調査数: 男女合計301人 調査方法:インターネットログイン式アンケート