9月28日に実写化が発表され、大きな話題になったサッカー漫画『ブルーロック』。2018年に「週刊少年マガジン」での連載がスタートし、2022年にはTVアニメ化、2024年には劇場アニメ化、そして2026年夏には実写映画が公開される予定です。

出演者は大規模なオーディションで決定すると発表されましたが、SNSでは「誰が演じるのか」で盛り上がっています。今回、マイナビニュース会員301名に向けて、「『ブルーロック』主人公・潔世一を演じてほしい俳優」というアンケートを実施。その結果をご紹介します。

『ブルーロック』主人公・潔世一を演じてほしい俳優は?

『ブルーロック』主人公・潔世一は、「ブルーロック」プロジェクトに参加したことで、無名の高校生フォワードから"ゴールの匂い"を察知する才能と空間認識能力を開花させた"適応能力の天才"です。"エゴ"を覚醒させる中で成長していく姿に心を揺さぶられた方も多いのではないでしょうか。

「潔世一を演じてほしい俳優」でトップ5に上がった俳優をご紹介します。

1位：横浜流星(12票)

2位：山﨑賢人(9票)

2位：北村匠海(9票)

4位：吉沢亮(6票)

5位：竹内涼真(5票)

続いて、5名に寄せられたコメントをご紹介します。

1位：横浜流星(12票)

1位は横浜流星が12票を獲得してランクイン。コメントをご紹介します。

他の実力者に負けじと奮闘する姿が似合いそうだから(50代男性/大阪府/流通・チェーンストア)

かっこいいですし、熱血感があるところがにているかな。(40代男性/静岡県/ソフトウェア・情報処理)

スラッとしていてクールでありながら、面白そう。(50代男性/山梨県/精密機器)

カッコいいし細くてスマートなのでサッカー選手が似合いそう(50代女性/大阪府/その他)

2位：山﨑賢人(9票)

2位は山﨑賢人が9票を獲得してランクイン。コメントをご紹介します。

演技力と運動神経(30代女性/東京都/海運・鉄道・空輸・陸運)

爽やかだし、格好良さや可愛さもあるので、良いと思う(50代女性/北海道/その他)

キャラが合っていると思うから(40代男性/東京都/建設・土木)

2位：北村匠海(9票)

同率2位で北村匠海が9票を獲得してランクイン。コメントをご紹介します。

熱くて冷めた部分もあるような気がするので(30代女性/大阪府/建設・土木)

憑依的な演技をされる俳優さんで、サッカー経験者・潔世一と見た目が近いということもあるので。(50代女性/神奈川県/その他)

ビジュアル的に合っていると思う。(20代男性/大阪府/医療・福祉・介護サービス)

4位：吉沢亮(6票)

4位は吉沢亮が9票を獲得してランクイン。コメントをご紹介します。

雰囲気が似てる(50代男性/埼玉県/その他電気・電子関連)

5位：竹内涼真(5票)

5位は竹内涼真が9票を獲得してランクイン。コメントをご紹介します。

最近は体重も絞って精幹になり運動神経もよさそう。(50代女性/三重県/専門店(その他小売))

何の役でも自由にこなせそうだから(40代女性/宮崎県/サービス(その他))

サッカー経験のあるイケメンなので(50代男性/東京都/その他)

この人に演じてほしい! 熱いコメントが寄せられた俳優も!

TOP5以外にも、多くの俳優に「潔世一を演じてほしい」という声が寄せられています。その中から、「この人に演じてほしい!」という熱いコメントをご紹介します。

山田裕貴

繊細さと狂気の両面を演じられ、目の演技で内面の変化を描ける。(40代男性/東京都/ソフトウェア・情報処理)

板垣李光人

線が細くて理屈っぽい感じが合っていそう(50代男性/東京都/専門コンサルタント)

中性的なイメージがあり高校生～若めの年齢の役が似合うから(40代男性/福井県/医療・福祉・介護サービス)

宮世琉弥

主役らしいオーラやルックスや人気度や最近急上昇しているし身長もあっているから(40代女性/埼玉県/その他)

佐野勇斗

普段はいい人だが、試合になると誰にも負けない強いゴールへの執着心とエゴをむき出しにするという感じが合っていると思うから(40代男性/大阪府/その他)

まとめ

『ブルーロック』「潔世一を演じてほしい」俳優、1位は横浜流星、同率2位が山﨑賢人・北村匠海という結果になりました。サッカー経験のある北村匠海や竹内涼真も上位にランクインしています。

一体誰になるのか公式の発表を待ちつつ、演じてほしい俳優を予想してみてはいかがでしょうか。

調査時期:2025年9月29日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計301人

調査方法:インターネットログイン式アンケート