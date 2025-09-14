「スラムダンク」は「週刊少年ジャンプ」にて1990年から1996年まで連載された、井上雄彦によるバスケットボール漫画です。高校バスケを題材に選手たちの人間的成長を描き、世界累計発行部数1億8500万部以上、世界30の国と地域で出版されています。2022年には劇場版アニメ「THE FIRST SLAM DUNK」が公開され、大きな話題となりました。

主人公は神奈川県立湘北高校1年の桜木花道（さくらぎ はなみち）。元々不良少年でしたが、ヒロインの晴子に惚れたことがきっかけで高校からバスケを始め、驚異的な身体能力と持ち前のガムシャラさで成長していきます。

日本だけでなく、海外でも大人気の「スラムダンク」。それぞれのキャラクターが個性豊かで、もしも実写化するならどんなキャストに演じてほしいか考えたことのある方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、桜木花道を演じてほしい俳優についてのアンケートをマイナビニュース会員に実施。5位までにランクインした俳優をご紹介します。

もしも「スラムダンク」実写化するなら、「桜木花道」を演じてほしい俳優は誰? (自由回答より集計)

1位：賀来賢人（12票）

2位：横浜流星（11票）

2位：鈴木亮平（11票）

4位：長瀬智也（9票）

5位：菅田将暉（7票）

続いて、5名の概要とコメントをご紹介します。

1位：賀来賢人（12票）

第1位に輝いたのは、賀来賢人。1989年生まれの東京都出身で、2007年に映画で俳優デビュー。2009年に映画「銀色の雨」で初主演、2012年にはTVドラマ「クローバー」にて主演を果たしています。代表作として、「今日から俺は!!」「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」などがあり、2020年には映画やテレビでの活躍が認められ、将来有望な若手俳優に送られるエランドール賞新人賞が贈られました。

花道はお調子者でありながら、熱血な心の持ち主。賀来賢人はそんな役柄を演じることができそうという声が多く挙がっておりました。

オススメコメント

シリアスもユーモアも両方持ち合わせているため（40代女性）

真剣な演技もコミカルな演技も両方でき、赤髪リーゼントも似合いそうだから（50代男性）

熱血で少々抜けているキャラクターが合っている気がするからです（50代女性）

2位：横浜流星（11票）

第2位には横浜流星がランクイン。1996年生まれの神奈川県出身で、スカウトをきっかけに芸能界デビュー。ファッション雑誌のメンズモデルを経て、2012年「仮面ライダーフォーゼ」にてテレビドラマ初出演を果たしています。2023年、主演映画「春に散る」の役作りの一環としてボクシングプロテストに合格したことも大きな話題となりました。「ヴィレッジ」「春に散る」での演技が評価され、第48回報知映画賞 主演男優賞を受賞、2025年の第48回日本アカデミー賞では映画「正体」にて最優秀主演男優賞を受賞しています。

横浜流星といえば空手の世界チャンピオンに輝いていることが有名ですよね。アクション演技も多いことから、スポーツ万能なイメージがあり、今回のランキングでも上位を取得しています。

オススメコメント

20代のしっかり演技が出来て空手家なのでとても合いそう（50代男性）

髪を赤く染めても似合いそう（50代男性）

ガツガツした部分も演じられそうな気がした（40代男性）

2位：鈴木亮平（11票）

同率で2位だったのが鈴木亮平。1983年生まれの兵庫県出身で、2006年、日本の水着業界初のキャンペーンボーイに選ばれ、TVドラマ「レガッタ」で俳優デビュー。「HK 変態仮面」にて注目を集め、「花子とアン」「俺物語!!」など数々の話題作に出演。NHK大河ドラマ「西郷どん」では主人公の西郷隆盛を演じています。主演ドラマ「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」にて第109回ザテレビジョンドラマアカデミー賞主演男優賞、主演映画「エゴイスト」では第47回日本アカデミー賞 優秀主演男優賞、第78回毎日映画コンクール 男優主演賞など、数々の賞を受賞しています。

ユーザーコメントでは、体格が似ているという声が挙がり、またその演技力の高さから多くの票を獲得しています。

オススメコメント

ギャグもシリアスも演じ分けることができるので、花道の「おバカで熱血」な二面性を上手く表現できそうだから（40代男性）

体格もいいし演技力があるので（40代女性）

身長、体格が似ている（30代男性）

4位：長瀬智也（9票）

第4位には長瀬智也がランクイン。1978年生まれの神奈川県出身で、TOKIOのボーカル・ギターとしてデビュー。音楽活動だけでなく俳優でも活躍し、1993年「ツインズ教師」にてドラマデビューを果たし、「マイ☆ボス マイ☆ヒーロー」「ムコ殿」など数々の話題作に出演。2016年放送のドラマ「フラジャイル」での主演の演技が評価され、「コンフィデンスアワード・ドラマ賞・主演男優賞」を受賞。2021年3月にTOKIOを脱退しており、現在は「表現者」として温月活動やバイクレースに出場しています。

過去の出演作にてワイルドなキャラクターや強面を演じることが多かったことから、花道のイメージに合っているという声が挙がっています。

オススメコメント

花道のイメージにぴったりの俳優だと思うため（30代男性）

ワイルドな感じがぴったり（40代男性）

雰囲気や性格があっている（50代男性）

5位：菅田将暉（7票）

第5位は菅田将暉。1993年生まれの大阪府出身。2009年「仮面ライダーW」にて主人公を演じ、俳優デビューを果たします。主演を務めた映画「共喰い」で第37回日本アカデミー賞新人俳優賞、「あゝ、荒野」で第41回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞、芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞、テレビドラマ「3年A組-今から皆さんは、人質です-」でギャラクシー賞テレビ部門個人賞、東京ドラマアウォード主演男優賞など、多くの賞を受賞しています。その後も数々の話題作に出演しているだけでなく、歌手としても活躍しています。

高い演技力から花道を演じられそうという声や花道のトレードマークの赤髪リーゼントや丸刈が似合いそうという声も見受けられます。

オススメコメント

何でも演じられるから（40代女性）

赤髪の丸刈りも似合うしリーゼントも似合いそうなのでイメージが合いそう（40代男性）

髪型が似合いそう（40代女性）

まとめ

「スラムダンク」桜木花道を演じてほしい俳優ランキングTOP5。1位にランクインしたのは賀来賢人でした。「今日から俺は!!」などでコミカルな演技をすると思いきや、真面目な役柄も見事に演じることができるので、桜木花道のイメージに合っていると思う方が多かったのが印象的でした。他にもやはり、コメディと真面目なシーンを演じ分けられるような演技力の高い俳優が上位にランクインしていましたね。また、高身長なキャラクターということから、体格の良い俳優も多く選ばれていました。

皆さんが思う桜木花道を演じてほしい俳優はどなたでしょうか? ぜひ想像してみながら作品を楽しんでみてくださいね!