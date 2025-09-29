9月28日に実写化が発表され、大きな話題になったサッカー漫画『ブルーロック』。2018年に「週刊少年マガジン」での連載がスタートし、2022年にはTVアニメ化、2024年には劇場アニメ化、そして2026年夏には実写映画が公開される予定です。

出演者は大規模なオーディションで決定すると発表されましたが、SNSでは「誰が演じるのか」で盛り上がっています。今回、マイナビニュース会員301名に向けて、「『ブルーロック』凪誠士郎を演じてほしい俳優」というアンケートを実施。その結果をご紹介します。

『ブルーロック』凪誠士郎を演じてほしい俳優は?

『ブルーロック』に登場する凪誠士郎は、サッカー歴半年ながら桁外れのサッカーセンスを誇る天才FW。「めんどくさい」が口グセで、日々を無気力に生きていたところを、同じ高校に通う御影玲王に潜在能力を見出されサッカーを始めたキャラクターです。スピンオフ作品『ブルーロック -EPISODE 凪-』では主人公を務めています。

「凪誠士郎を演じてほしい俳優」で上位に挙がった俳優をご紹介します。

1位：佐野勇斗(6票)

2位：吉沢亮(5票)

3位：神木隆之介(4票)

4位：加藤清史郎・佐藤たかみち・高杉真宙(3票)

続いて、6名に寄せられたコメントをご紹介します。

1位：佐野勇斗(6票)

1位は佐野勇斗が6票を獲得してランクイン。コメントをご紹介します。

天性の才能を持っていて、根性から離れている雰囲気がある(50代男性/大阪府/流通・チェーンストア)

ホンワカしつつもしっかりとしたキャラ作りで楽しくなりそう。(50代男性/山梨県/精密機器)

身長の高い人が良いと思う(30代男性/広島県/その他)

好きな俳優さんなので、また雰囲気も合うかなと思いました(30代女性/東京都/インターネット関連)

2位：吉沢亮(5票)

2位は吉沢亮が5票を獲得してランクイン。コメントをご紹介します。

キャラクターの淡々とした雰囲気を上手く表現できそうだから(40代男性/福井県/医療・福祉・介護サービス)

演技自体がうまいので、全体が引き締まりそう。(50代男性/長野県/システムインテグレータ)

3位：神木隆之介(4票)

3位は神木隆之介が4票を獲得してランクイン。コメントをご紹介します。

おちゃらけたところや何処かヌケているところ(40代男性/滋賀県/広告・出版・印刷)

演技が上手いため(20代女性/岡山県/海運・鉄道・空輸・陸運)

4位：加藤清史郎(3票)

同率4位は加藤清史郎がランクイン。コメントをご紹介します。

サッカーしている姿が似合いそう。(30代女性/神奈川県/その他)

ビジュアル的に合っていると思う。(20代男性/大阪府/医療・福祉・介護サービス)

4位：佐藤たかみち(3票)

同率4位は佐藤たかみちがランクイン。コメントをご紹介します。

雰囲気がまんまだったから(30代男性/東京都/フードビジネス(総合))

ずばりはまっていると思います(40代男性/千葉県/広告・出版・印刷)

4位：高杉真宙(3票)

同率4位は高杉真宙がランクイン。コメントをご紹介します。

無気力さを魅力的に醸し出してくれそう(30代女性/大阪府/建設・土木)

身長が高いのが似ているから。(50代男性/愛知県/その他)

この人に演じてほしい! 熱いコメントが寄せられた俳優も!

TOP4以外にも、多くの俳優に「凪誠士郎を演じてほしい」という声が寄せられています。その中から、「この人に演じてほしい!」という熱いコメントをご紹介します。

板垣李光人

超マイペースで面倒さくがりだけど、試合では天才的なプレーを見せるという点が似ていると思う(40代男性/大阪府/その他)

猪俣周杜

タレ目で可愛らしいルックスがそのもの。最近人気急上昇で新鮮だし、名前がシュートなのも合っているので(40代女性/埼玉県/その他)

志尊淳

王様的な役が合っているかなと思い選びました。(40代男性/静岡県/ソフトウェア・情報処理)

佐藤寛太

無造作な雰囲気と自然体な演技で凪の天才感を演じられそう。(40代男性/東京都/ソフトウェア・情報処理)

まとめ

『ブルーロック』「凪誠士郎を演じてほしい」俳優、1位は佐野勇斗、2位吉沢亮、3位神木隆之介という結果になりました。

あなたは誰に演じてほしいでしょうか? 公式の発表を待ちつつ、演じてほしい俳優を予想してみるのも楽しいかもしれません。

調査時期:2025年9月29日 調査対象: マイナビニュース会員 調査数: 男女合計301人 調査方法:インターネットログイン式アンケート