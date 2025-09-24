騒音や境界トラブルなど、ご近所さんとのトラブルに悩まされている方も少なからずいるかと思いますが、静岡市にある「スマートアクアリウム静岡」でも、隣人トラブルが勃発した模様。

にらみ合い、今にも噛みつきそうなチンアナゴ vs チンアナゴ。いったい何があったのか、何が気に入らないのか分かりませんが、取っ組み合いの喧嘩でも始まりそうな勢いですね。目つきが鋭い!!

さて、このバトル、この後どうなったでしょうか……? 続きを見てみましょう。

チンアナゴの隣人トラブルな何かが起きそうで起きないことがほとんどです。

(@smartaqua_szより引用)

結果、何も起こりませんでした!(笑)

こんなにもいがみ合っているのに、どちらも穴から抜け出すこともなく、その場から動かず。噛みつかれそうになっては体をそらして回避し、噛みつき返そうとしても、微妙に届かない……。そんなバトルを延々と繰り返すだけ。

この動画を観た人からは、「目んめが怒っててかわよ」「シャクレてる可愛い」「こんな表情豊かなチンアナゴ、初めて見たwww」と、チンアナゴの怒り顔に驚きの声が。また、「結局、何を見せられたんだ?」「やんのかオラ? やんねーよ やんのかオラ? やんねーよ の無限ループ笑」「嫌なら引っ越せばいいのに」と、不毛な戦いにツッコみを入れる人もいました。

住所が決まっているわけでも、家具や荷物がたくさんあるわけでもないチンアナゴ。なぜその場所にこだわるのか分かりませんが、もしかしたら、“喧嘩するほど仲がいい”のかもしれませんね。