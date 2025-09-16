丸いフォルムがキュートな、アザラシさん。YouTubeでは、そんなアザラシさんが歩くよりも3倍速いスピードで移動できる”アザラシ専用台車”が話題に!?

伊勢シーパラダイス 公式チャンネル(@iseseaparadise_youtube )による飼育員さんたちの愛情こもった動画に、癒される人が続出しています。

冒頭で登場したのは、以前に館長が文字を書いたというアザラシ専用台車。リニューアルのために、まずは消えかかっている文字を丁寧に消していきます。

今回の台車を使うゴマアザラシさんたち

続いて、この台車に乗るゴマアザラシさんたちとのふれあいタイムに。可愛すぎるアザラシさんたちをのせる台車、一体どんな出来上がりになるのか……?

「アザラシ専用」と書いた後、隣にキュートなアザラシのイラストも! でも、何かが納得できなかったのか、一度消して書き直すことに。ストイックな行動や、優しい言葉のひとつひとつからギュギュっと詰まった愛を感じる……。

イラストのモデルになった風和ちゃん

実際に伊勢シーパラダイスで暮らしている風和ちゃんの口を参考に、正面から見て右側のイラストが完成! もう片側にもアザラシさんが描かれ、め、めちゃくちゃ可愛い!!

実際に台車にアザラシさんが乗ると、その可愛さは倍増。飼育員さんの、アザラシさんが台車に乗っている様子を”タクシー中”との例えにもなんだか癒される……。

今回の動画のほかにも、伊勢シーパラダイスの公式YouTubeチャンネルには、アザラシさんの日々の姿や海の生き物の健康診断の様子など、なかなか見られない動画が盛りだくさん。暑い日が続くこの時期には、お家でも水族館気分を楽しんでみてはいかがでしょうか?