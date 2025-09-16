セブン‐イレブンの2025年クリスマスケーキが発表されました。毎年恒例の「ちいかわケーキ」のほか、初コラボとなる「パペットスンスン」のクリスマスケーキなどがラインナップ。注目のキャラクターケーキをご紹介します。

クリスマスかまくらにちいかわ限定BOXが登場

■クリスマスかまくら ちいかわ限定BOX(4,298円)

定番の「クリスマスかまくら」に、今年は「ちいかわ限定BOX」バージョンが登場しました(ケーキの中身は「クリスマスかまくら」と同様)。箱は表と裏で絵柄が変わり、オリジナル「ぷっくりシール」付き。





クリスマスかまくら ちいかわ限定BOX

■ちいかわ 夢見るわくわくクリスマス(オリジナルアクリル色紙付)(5,184円)

昨年のコンセプトは〝雪あそび″でしたが、今年は雪あそびで疲れて、ツリーの前でプレゼントを待ちわびながら寝てしまった様子を再現。ちいかわ、ハチワレ、うさぎは半立体チョコレート、クリスマスツリーはマシュマロで表現しています。ちいかわたちがクリスマスプレゼントを貰って喜んでいる様子をイメージしたセブン‐イレブン限定オリジナルアクリル色紙付きです。4号サイズ相当。





ちいかわ 夢見るわくわくクリスマス

パペットスンスンが初登場

■パペットスンスン クリスマスチョコケーキ(オリジナルマスコット付き)(5,184円)

初コラボとなる、パペットスンスンのコラボケーキ。チョコチップをサンドしたチョコケーキにホイップクリームで盛り付け、パペットスンスンの3種のキャラクターピックを自由に飾り付けできます。クリスマスケーキを持ったセブン‐イレブン限定のスンスンのマスコットが付いています。4号サイズ相当。





パペットスンスン クリスマスチョコケーキ

■マイメロディ＆クロミ アニバーサリークリスマスケーキ(オリジナルピックシート、アクリルチャーム付き)(4,730円)

サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」の50周年、「クロミ」の20周年に、特別なアニバーサリーケーキを用意。マイメロディの可愛らしさをイメージした苺の甘みが特長の下段のケーキと、実はとっても乙女チックなクロミの性格をイメージしたカシスの甘酸っぱい上段のケーキの2段仕立てです。オリジナルピックシート、アクリルチャーム付き。4号サイズ相当。





マイメロディ＆クロミ アニバーサリークリスマスケーキ

■「ミッキー&フレンズ」スイーツパーティー(オリジナルピックシート付き)(3,996円)

ディズニーキャラクターをテーマにしたクリスマスケーキで、キャラクターピック付き。ココアスポンジと共に、いちごやブルーベリー、バナナ、チョコ、ミルクの重層的なクリームのハーモニーを楽しめます。4号サイズ相当。

「ちいかわ」オリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーン

12月19日〜25日の期間中、セブン‐イレブンアプリを提示して、対象商品を一度に2,000 円(税抜)買うごとに、2,000円(税抜)を1口として、ちいかわのオリジナルグッズの抽選に参加できるキャンペーンを実施。「ハチワレカメラカバー＋“チェキ”instax mini 12™」、「テーブルウェアセット」、「セブンカフェ全品いずれか1 杯無料クーポン」などが当たります。

予約概要

予約受付期間は9月15日10時～12月19日23時59分。受取期間は12月20日12時～12月25日23時59分。予約は、ネットサービス「セブンミール」か、セブン‐イレブン店頭で受付。指定した受取日時に店頭で料金を支払い、商品を受け取ります。

9月15日～11月30日の早割期間中にネットサービス「セブンミール」で予約すると、セブン‐イレブンアプリに一部商品を対象にした10％引きクーポンを配信。店頭予約は対象外となります。(予約前にセブン‐イレブンアプリとセブンミールを同一の7iD で会員登録している人が対象)