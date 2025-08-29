日清焼そばU.F.O.公式が、湯切りデザインのピアスを制作&公開したところ大バズリ! インパクト抜群なピアス爆誕です!!

さりげなく湯切るのがおしゃれ

(@nissin_u_f_oより引用)

これまた面白いものを作っちゃいましたね。耳たぶを彩る焼そばU.F.O.といい、湯切りに見立てたチェーンといい、なんてユニークな! それでいて、遠目に見るとちょっとオシャレに見えちゃうから不思議です(笑)。

インパクト抜群なピアスに、SNSでは「ほしいWWWWWWWW」「今ほど女に産まれてればと思った事はない!」「こんなピアスしてる女子いたら惚れる自信ある」「素晴らしい発想 流石です」「商品化お願いします!!」といった反応が続々と。執筆時点で、19万超いいねの大バズリです!

また、お湯がゴールドのチェーンで再現されていることに、「湯切り失敗しとるやんけ」「麺が出てるじゃねーか」「その色のお湯って間違ってソース先入れした?」「この色はソースいれてもうてるやんなw」とツッコみの嵐。

ただのお湯であればシルバーのチェーンで再現するのが正解だと思うのですが、それがゴールドであったことから、「麺」や「ソース入りのお湯」を想起させてしまったよう。日清さんのことだから、あえてゴールドにしたのかも(⁉)しれませんね(笑)。

おまけやカプセルトイなど、商品化を望む声も多く寄せられていました。もし商品化されたなら、耳元でさりげなく湯切ってみたい!! 日清さん、お待ちしております!