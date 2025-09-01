日清食品チキンラーメンのキャラクター「ひよこあにき」と、ドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」が、誕生日が近いことをきっかけにコラボ!!

インパクトの強すぎる画像と個性があふれたコラボグッズが、SNSで多くの反響を呼んでいます。

ひよこあにきの誕生日は8月25日で、ドンペンの誕生日は9月8日。ドン・キホーテ限定のコラボグッズは8月25日から販売されており、無くなり次第終了となっています。ラインアップは4品で、どれも欲しすぎる……。

「チキンラーメンひよこあにき×ドンペン Tシャツ」の価格は2,189円で、サイズはXL。文字と中央のドンペンが可愛い～と思っていたら、その周りにはたくさんのひよこあにきが……!!

「チキンラーメンひよこあにき×ドンペン ミニタオル 全3種」 ※画像はチキンラーメン ひよこちゃんＸ(@nissin_hiyoko)より引用

「チキンラーメンひよこあにき×ドンペン ミニタオル 全3種」のサイズは15cm×15cm、価格は638円。Tシャツと共通する柄のほか、「ドンペン、大丈夫……!?」と思わず声をかけたくなるようなデザインも。

お出かけにも家でのリラックスタイムにも合いそうな「チキンラーメンひよこあにき×ドンペン アクリルヘアゴム」(858円)と「チキンラーメンひよこあにき×ドンペン ヘアクリップ」(748円)はそれぞれ2個入。ひよこあにきもドンペンも食欲旺盛(?)な表情で、これを身につけてチキンラーメンを食べたら、もっと美味しく感じられるかも……?

コラボグッズの取扱店舗の一覧はドン・キホーテの公式サイトで確認できるため、気になる方はWebを要チェック。また、ドンペンとひよこあにきによるグリーティング＆写真撮影会も、成増店と姫路広畑店の2店舗で9月に実施される予定です。

夏の終わりを彩る思い出に、ひよこあにきとドンペンの生誕祭を楽しんでみては?