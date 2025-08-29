サニーサイドアップが手掛ける「Happyくじ」から、サンリオの大人気キャラクターたちのBlackハロウィンをテーマにしたHappyくじ『Sanrio characters Halloween 2025』の発売が決定した。

Happyくじ『Sanrio characters Halloween 2025』

Happyくじ『Sanrio characters Halloween 2025』では、サンリオキャラクターたちの描き起こしデザインを使用し、ここでしか手に入らないオリジナルグッズを用意した。キャラクターラインナップは、今年デビュー50周年を迎えたマイメロディや、デビュー20周年のクロミをはじめ、「2025年サンリオキャラクター大賞」でTOP3に輝いたポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコなど、全14キャラクターが勢ぞろいする。

同くじのイチオシは、毎回大人気の「フィギュア賞(全10種)」。今回は全キャラクターにメタリック塗装を施し、かわいさの中にもハロウィンらしいダークさを表現している。

また、「ぬいぐるみチャーム賞(全5種)」は、おばけやデビルに扮したキャラクターたちが登場。お出かけにぴったりなサイズの「トートバッグ賞（全5種）」や、小物の収納に便利な「ジッパーバッグSET賞(全8種)」、スマホケースの中に挟むだけでマルチに使える「スマホストラップ賞（全5種）」など、日常生活で活躍するアイテムも充実している。

さらに、特賞にはシナモロール、そして最後のくじを引いた人が手にできるLAST賞には、黒猫に扮した全高40cmのキュートで“BIG”なハローキティのぬいぐるみが登場する。

特賞 BIG シナモロール ぬいぐるみ(全1種)

特賞 BIG シナモロール ぬいぐるみ(全1種)のサイズは(約)は、全高400mm。

LAST賞 BIG ハローキティ ぬいぐるみ(全1種)

LAST賞 BIG ハローキティ ぬいぐるみ(全1種)のサイズ(約)は、全高400mm。

フィギュア賞(全10種)の台座付きのサイズ(約)は、全高46.5〜69.3mm。

ぬいぐるみチャーム賞(全5種)のサイズ(約)は全高110mm。

トートバッグ賞(全5種)のサイズ(約)はH320mm×W390mm。

ジッパーバックSET賞(全8種)のサイズ(約)は、大/W240×H190mm、中/W190×H150mm、小/W155×H120mm

スマホストラップ賞(全5種)のサイズ(約)は全高180mm。

缶バッジSET賞(全6種)のサイズ(約)はΦ57mm。

アクリルチャーム賞(全12種)のサイズ(約)は70mm角内(金具除く)。

ステッカーSET賞（全6種）のサイズ(約)は70mm角内。

Happyくじ『Sanrio characters Halloween 2025』の価格は1回850円(税込)。9月19日より順次販売開始。販売箇所はローソン・ミニストップ・イトーヨーカドー・ゆめタウン・ローソンストア100・書店・ホビーショップ等。景品内容は全9等級58種類 +LAST賞。