本を買ったときにかけてもらうブックカバー。よく見かけるデザインは、購入した書店のロゴが入ったものですが、こんなかわいいブックカバーもあるんです!? 大阪・鶴見の「正和堂書店」のブックカバーを紹介した動画がTikTokで話題になりました。

「これって何なんすか?」と書店のレジに差し出したのは、どうやらスイカ柄のブックカバー。これだけでも十分かわいいですが……

店員が木の棒のようなデザインのしおりを指すと……アイスキャンディに! こちら、正和堂書店のオリジナルブックカバーだそうです。

続いて、「これは何なんすか?」。ビンに入ったレモンのようですが……。

ストローと輪切りのレモンをデザインしたしおりがプラスされて、レモネードに!

「この木の板みたいなやつは?」シックなブックカバーのようですが……。

これまで上下に差し込んでいたしおりを、今度は本の真横にサクッ! この見た目はオルガン!? 好きなデザインのカバーを選んでも、本の内容に合わせたブックカバーを選ぶのも楽しそうですね。

この投稿は、TikTokで226万回以上再生されています。コメントには「この書店さんの限定包装紙ってことですか?? 考えたなぁ」「なんか商品の愛が伝わってくる」「これは電子書籍にはない良さだなぁ」と絶賛の声多数。サクサクとしおりを差し込んで説明する店員さんの 手際の良さが好き! という意見もありました。

正和堂書店のTikTokでは、このほかにもブックカバー動画や選書動画が多数アップされています。